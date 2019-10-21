Hadi ipucu: ‘Hemşerim Memleket Nire’ şarkısında ‘Bu dünya benim memleket’ diyen sanatçı kimdir?
Hadi ipucu bu kez sanat dünyasından geldi. 21 Ekim tarihli Hadi ipucunda ‘Hemşerim Memleket Nire’ şarkısı hatırlatıldı. Peki, ‘Hemşerim Memleket Nire’ şarkısında ‘Bu dünya benim memleket’ diyen sanatçı kimdir?
Hadi’nin instagram hesabından paylaşılan ipucu sorusu şu şekilde: ‘Hemşerim Memleket Nire’ şarkısında ‘Bu dünya benim memleket’ diyen sanatçı kimdir? ‘Hemşerim Memleket Nire’ şarkısı 1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybeden Barış Manço’ya aittir.
Hemşerim Memleket Nire şarkı sözleri
endimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrü
Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı
Okumuşu, cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok hepsi aynı
Sonunda bende anladım hanyayı Konya'yı
Sanki insanlık pazara çıkmış ekmek aslanın ağzında
Bir sıcak çorba içermisin diyen yok
Dört duvarı ören çatısını kapatıp içten kilitlemiş kapıyı
Bir döşekte sana serelim buyur diyen yok
Tek bir soru hemşerim memleket nire?
Bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın hemşerim esas memleket nire
Bu dünya benim memleket
Tövbe, tövbe, tövbe
Kardeşlik ve eşitlik üzerine uzun uzun nutuklar çekip
Niye senin derin benden koyu diye soran çok
Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken
Kalan dul ve yetim ne yer ne içer diye soran yok
Barış garibim bulamadı çözümü oturdu etti bunca sözü
Gelin hepberaber anlaşalım diyen yok
Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız
Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok
Tek bir soru hemşerim memleket nire?
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket
Hayır anlamadın hemşerim esas memleket nire
Bu dünya benim memleket
Tövbe, tövbe, tövbe
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