Gürbey İleri kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Gürbey İleri, magazin dünyasını yakından takip eden birçok vatandaşın araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi gören Gürbey İleri, Muhteşem Yüzyıl, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır. Peki, Gürbey İleri kimdir ve kaç yaşında? İşte, rol aldığı diziler
Gürbey İleri, 13 Şubat 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gürbey İleri'nin kariyeri Arka Sıradakiler dizisiyle başlamıştır. 2008 yılında “Ayakta Kal” filminde Berkin'in arkadaşı rolünde oynamıştır. Kalbim Seni Seçti isimli dizide de rol alan Gürbey İleri 2012-2013 sezonunda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolünü canlandırdı.2016 dizisi olan Sevda Kuşun Kanadında adlı TRT 1 dizisinde de genç bir delikanlı olan Asım rolünü canlandırmıştır.
Dizileri
Eve Dönüş, 2015-2016 (Aras)
Kaderimin Yazıldığı Gün, 2014-2015 (Kerem)
Yasak, 2014
Muhteşem Yüzyıl, 2012-2013 (Şehzade Mehmed)
Kalbim Seni Seçti, 2011 (Kaan)
Arka Sıradakiler, 2007-2012 (Kerem)
Sevda Kuşun Kanadında, 2015-2016 (Asım)
Diriliş: Ertuğrul, 2017- (Sancar Bey)
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