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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
29.04.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Gürbey İleri kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Gürbey İleri kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Gürbey İleri, magazin dünyasını yakından takip eden birçok vatandaşın araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi gören Gürbey İleri, Muhteşem Yüzyıl, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır. Peki, Gürbey İleri kimdir ve kaç yaşında? İşte, rol aldığı diziler

Gürbey İleri, 13 Şubat 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gürbey İleri'nin kariyeri Arka Sıradakiler dizisiyle başlamıştır. 2008 yılında “Ayakta Kal” filminde Berkin'in arkadaşı rolünde oynamıştır. Kalbim Seni Seçti isimli dizide de rol alan Gürbey İleri 2012-2013 sezonunda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolünü canlandırdı.2016 dizisi olan Sevda Kuşun Kanadında adlı TRT 1 dizisinde de genç bir delikanlı olan Asım rolünü canlandırmıştır.

Dizileri

Eve Dönüş, 2015-2016 (Aras)
Kaderimin Yazıldığı Gün, 2014-2015 (Kerem)
Yasak, 2014
Muhteşem Yüzyıl, 2012-2013 (Şehzade Mehmed)
Kalbim Seni Seçti, 2011 (Kaan)
Arka Sıradakiler, 2007-2012 (Kerem)
Sevda Kuşun Kanadında, 2015-2016 (Asım)
Diriliş: Ertuğrul, 2017- (Sancar Bey)

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