Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey
Günlük yaşantımız içinde yaptığımız bir çok hareketin ve davranışın aslında yanlışlarla dolu olduğunu farketmeyiz. Çünkü büyük bir kalabalık bu yanlışları her gün yaparak yaşar ve biz de bu kalabalığa uyarak bunu sorgulama gereği duymayız. Oysa düşündüğümüzde kendimizde büyük farklar yaratacak doğrulara basitçe geçiş yapabiliriz.
Yanlış oturmak
Hayatımızın büyük bir bölümünü oturarak geçiriyoruz. Özellikle masa başı bir iş yapıyorsanız nasıl oturduğunuz çok büyük bir önem kazanıyor. Mesela tüm gün oturup bir de bacak bacak üstüne atıyorsanız zamanla şekilsel bozukluklara davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Aynı zamanda diz kapaklarınızı fazla yorduğunuz da bir gerçek. Ağrıyan bir bel ve omurga istemiyorsanız doğru oturmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.
Yanlış bakmak
Tıpkı yanlış oturmak gibi yanlış bakmak da sağlığınızda ciddi problemlere neden olabilir. Mesela bilgisayarınıza bakarken onun tam göz hizanızda olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bu gözlerinizi daha az yorar. Aynı zamanda uzun bir süre yakın bir yere bakmak göz kaslarınızı da zorlar. Bu nedenle arada bir uzak bir noktaya bakmanız gereklidir.
Yanlış uyumak / uyanmak
Uyku tüm zihni temizleyeceğiniz ve günün yorgunluğunu atacağınız bir eylemdir. Bu nedenle yatmadan önce kötü düşünceleri tekrar etmek ve olumsuz şeyler düşünmek size hiç bir şey kazandırmaz. Tam tersine uyku kalitenizin bozulmasına neden olur. Bu nedenle uyumadan önce güzel şeyler düşünün ve hatta hayatınızdaki 3 güzel şey için şükredin. Bu size çok iyi gelecektir.
Sifonu yanlış çekmek
Tuvalet alışkanlıklarında kişisel hijyenimizin yanında dikkat etmemiz gereken şeyler vardır. Bunlardan biri de sifonu çekme alışkanlığıdır. Genelde hepimiz kalkar kalkmaz sifonu çekeriz ancak doğru olan klozetin kapağını kapattıktan sonra sifonu çekmektir. Çünkü sifonla birlikte tüm partiküller havaya yükselir ve banyonuzdaki diş fırçaları dahil her yere ulaşır.
Tokayı yanlış takmak
Kadınların günlük hayatlarında bol kullandığı ve hayat kurtaran tel tokaların bir yeri tırtıklıyken bir tarafı da düzdür.. Genelde kadınlar bu tokaların tırtıklı taraflarını yukarıya gelecek şekilde kullanır ancak bu doğru değildir. Bu tokaların düz tarafları yukarıya gelecek şekilde kullanılması doğru kullanım şeklidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle