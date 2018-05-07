Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
07.05.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

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Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

Günlük yaşantımız içinde yaptığımız bir çok hareketin ve davranışın aslında yanlışlarla dolu olduğunu farketmeyiz. Çünkü büyük bir kalabalık bu yanlışları her gün yaparak yaşar ve biz de bu kalabalığa uyarak bunu sorgulama gereği duymayız. Oysa düşündüğümüzde kendimizde büyük farklar yaratacak doğrulara basitçe geçiş yapabiliriz.

Yanlış oturmak

Hayatımızın büyük bir bölümünü oturarak geçiriyoruz. Özellikle masa başı bir iş yapıyorsanız nasıl oturduğunuz çok büyük bir önem kazanıyor. Mesela tüm gün oturup bir de bacak bacak üstüne atıyorsanız zamanla şekilsel bozukluklara davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Aynı zamanda diz kapaklarınızı fazla yorduğunuz da bir gerçek. Ağrıyan bir bel ve omurga istemiyorsanız doğru oturmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

Yanlış bakmak

Tıpkı yanlış oturmak gibi yanlış bakmak da sağlığınızda ciddi problemlere neden olabilir. Mesela bilgisayarınıza bakarken onun tam göz hizanızda olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bu gözlerinizi daha az yorar. Aynı zamanda uzun bir süre yakın bir yere bakmak göz kaslarınızı da zorlar. Bu nedenle arada bir uzak bir noktaya bakmanız gereklidir.

Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

Yanlış uyumak / uyanmak

Uyku tüm zihni temizleyeceğiniz ve günün yorgunluğunu atacağınız bir eylemdir. Bu nedenle yatmadan önce kötü düşünceleri tekrar etmek ve olumsuz şeyler düşünmek size hiç bir şey kazandırmaz. Tam tersine uyku kalitenizin bozulmasına neden olur. Bu nedenle uyumadan önce güzel şeyler düşünün ve hatta hayatınızdaki 3 güzel şey için şükredin. Bu size çok iyi gelecektir.

Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

Sifonu yanlış çekmek

Tuvalet alışkanlıklarında kişisel hijyenimizin yanında dikkat etmemiz gereken şeyler vardır. Bunlardan biri de sifonu çekme alışkanlığıdır. Genelde hepimiz kalkar kalkmaz sifonu çekeriz ancak doğru olan klozetin kapağını kapattıktan sonra sifonu çekmektir. Çünkü sifonla birlikte tüm partiküller havaya yükselir ve banyonuzdaki diş fırçaları dahil her yere ulaşır.

Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

Tokayı yanlış takmak

Kadınların günlük hayatlarında bol kullandığı ve hayat kurtaran tel tokaların bir yeri tırtıklıyken bir tarafı da düzdür.. Genelde kadınlar bu tokaların tırtıklı taraflarını yukarıya gelecek şekilde kullanır ancak bu doğru değildir. Bu tokaların düz tarafları yukarıya gelecek şekilde kullanılması doğru kullanım şeklidir.

Günlük hayatta ısrarla yanlış yaptığımız 5 şey

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