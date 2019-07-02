Güneş tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Aygül Aydın yazdı

Güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkisi, Astrolog Aygül Aydın'ın köşe yazısından alınmıştır. İşte, o yazı ;

Salı günü büyük gün diyebiliriz. Çünkü yılın koskoca bir ilk yarısını bırakıp yılın diğer yarısına an itibariyle geçiş yapmaktayız.

Özellikle her şeyden önce birinin yengeçlere başlarına kötü bir şey gelmeyeceğini söylemesi gerekiyor. İşte bu görevi üstlenerek yazıya ilk böyle başlamak istiyorum.

Evet, sevgili yengeçler başınıza kötü bir şey gelmeyecek.

2.si insanın daha iyi bir hayat yaşayacak olma ihtimali insanı korkutur mu?

Evet, sevgili yengeçler bunu da istemiyor.

Şimdi birçok yengeç içinden şunu geçiriyor. Bu kadın bizi niye sakinleştirmeye çalışıyor kesin bir şey bu işte diye J

Güzel şeylerin olma zamanı gelmedi mi artık?

Tüm hepimiz için güzel şeylerin olma zamanına hazırlık yapmamız gereken bu dönem hepimize hayırlı olsun diyerek biraz güneş tutulmasından bahsedelim.

02 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE TÜRKİYE SAATİ 22:17 YILIN SON GÜNEŞ TUTULMASI YENGEÇ BURCUNDA BAŞLAYACAK.

Bu, Solar Saros 127'in 58. tutulmasıdır.

Bu tutulmanın devamı 16 Temmuz 2019'da oğlak burcunda gerçekleşecek olan kısmi ay tutulmasıdır.

Bu güneş tutulması 2008 yılından beri oğlak burcunda bulunan Plüton’un tam karşısındadır.

2008'den beri Plüton eski yapıları ve sistemleri yok ediyor.

Tutulmalar, sonlar ve başlangıçlar ile ilgilidir; size kapıyı gösterirler veya yeni bir ağ geçidi açarlar, bu da çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir.

Öyleyse bu tutulma, dönüşümle ilgili olacaktır.

Alışılmışın dışına çıkacağız.

Gerçek değişim, disiplin, bağlılık ve korkudan uzaklaşma cesaretini gerektirir.

Şu anda Satürn veya Plüton’un kanunları altına giriyorsunuz, iki hafta daha derinlere dalın.

Şubat 2017-2018,

Ağustos 2017-2018 tarihlerinde ne tür konularda sorunlarla uğraşmak durumunda kaldın?

Güneş Tutulması size harekete geçme, karşı karşıya kalacağınızı seçme, sağlam ya da geri çekilme imkânı sunar.

Hedeflerinizi belirlemeniz gerekmektedir. Yaşamın zor tarafının artık kolaylaştırma fırsatlarını yakalama zamanı da denilebilir.

Meydan okumasız bir yaşam nadirdir.

Rolünüz ne olursa olsun ya da hangisini seçerseniz seçin, küçük veya büyük bir şekilde oynayın.

Kendi bireysel haritanız üzerinde bu güneş tutulması etkisini değerlendirdiğiniz de size yaşamınızın hangi alanlarına konsantre olmanız gerektiği hakkında fikir verebilir. Mutluluğu bulmak ve her zaman hayalini kurduğunuz en iyi hayatı yaşamak için hangi yönleri seçmeniz gerektiğini ve hayatınızda yapmanız gereken değişiklikleri size söyleyecektir.

Bedeninizin bir gen yapısı vardır.

Peki ruhunuzun gen yapısı nedir?

İşte nasıl bedensel genlerle ve belli kromozom sayıları ile hesaplanarak bedenlerimiz yaratılmışsa ruhumuz da bir matematikle yaratıldı. İşte bu yaratılışımızın matematiğinde doğum saatiniz, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz var. Bedensel olarak gen yapınızdan nasıl hangi hastalıklara yatkınlığınız olduğu çıkabiliyorsa ruhsal anlamda da ne tür zayıflıklar ve geçmiş zamanların manevi hataları olduğunu bulabilirsiniz. Astroloji bu demektir. Siz aileden gelen kalıtsal bir hastalığı öngörebildiğiniz de bunu birebir yaşamıyor da olabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki hayatınızın bir noktasında böyle bir şeyle karşılaşmaya açıksınız. İşte sizin doğum haritanızda böyledir. Kesinlik yoktur ama ihtimalleri size sunabilir. Lütfen biraz daha vizyonel ve bilime değer verir noktada ilerleyin. Düşünsenize bundan 20 yıl önce genetik mühendisi diye bir meslek yoktu. Şimdi ise geleceğin mesleği konumunda. O gelecek geldi.

Astrolojide aynen bu şekilde olacak. Ama astrolojinin daha felsefi ve manevi bir yönü olduğu için bu ilmi Allah istediği kişiye verecek. Yani bu ilmi doğru kullanan doğru yön veren kişilere nasip edecek.

Bu yüzden bildikçe bilmiyor gibi davranmalı ve egonuzu unutmalısınız.

Sonuç olarak dememiz o ki; bu tutulma ülkemizin de kaderini belirleyecek önemli bir tutulma olacaktır. Ülkeler arasındaki anlaşmaların ve hesaplaşmaların önem kazanacağı, liderlerin güç savaşı içinde olabileceği önemli bir ay olarak ta öngörebiliriz. Geçmiş zamanlarda kaybettiğin bir şeyleri şu an yepyeni bir formatta elde ediyor olabilirsin.

Bunu tüm kalbinle elde etmek istiyorsan kararlı olmalısın. Oyunun kurallarını bu sefer sen belirleyeceksin. Kurallarınla ilgili hiçbir tavizde bulunmaman gerekli. Yoksa başa dönebilirsin. Senin artık kendini değiştirmen için nedenlerin var. Karma büyük bir anahtardır. Bu anahtarla o kapının açılma zamanı geldi.

Hazırlıklı ol ve heyecan duy.

Kendini kontrol et.

Mutlu günler dilerim.