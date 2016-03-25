Günay Musayeva kimdir?
Ünlü oyuncu Tolga Karel ile geçtiğimiz yıl boşanan Azerbeycanlı manken, oyuncu Günay Musayeva ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Güzel oyuncu hakkında kimdir, kaç yaşında, eşi kim, çocuğu var mı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? gibi özel hayatı ve kariyeri ile ilgili bilinmeyenler haberimizde…
Günay Musayeva, 7 şubat 1986 tarihinde Azerbaycan’da doğmuştur. Bakü Devlet Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü birincilikle bitirip master yaptı.
2010 Best Model Azerbaycan birincisi ve Bulgaristan’da 2010 yılında düzenlenen Best Model of the World yarışmasında ikinci oldu. Bir sinema filminde ve birçok reklam filminde oynadı. Ezel dizisinde oynadı.
Günay Musayeva, 29 ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile yıldırım nikahı ile İzmit’te evlendi. Cihangir Can (d.18 nisan 2012) adında bir oğlu vardır.
Eşi Tolga Karel, Günay Musayeva ve oğlu Cihangir’e yeni yıl hediyesi olarak dünyanın uydusu aydan 4 dönümü 159 TL’den 8 dönüm arsa aldı. Amerikalı avukat Dennis Hope’nin kendi adına tescil ettirdiği arsalardan alan Tolga Karel, 8 dönüm arsaya, 318 TL para ödedi.
Günay Musayeva, 19 Nisan 2013 tarihinde “Tiyatro Yok ki” tiyatro gurubunun Aşk-ı Mecnun isimli tiyatro oyununda erkek tiplemesiyle rol aldı.
Günay Musayeva, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu.
Yapımcılığını Med Yapım’ın yaptığı 12 Nisan 2013’de ilk bölümü Show TV’den canlı olarak yayınlanan yarışmada yarışmacılar Günay Musayeva, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Sema Çelebi, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso olmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.
Filmleri ve Dizileri :
2014 – Kod Adı K.O.Z.Kod Adı K.O.Z. (Mit Ajanı Zeynep) (Sinema Filmi)
2014 – Beyaz Karanfil (TV Dizisi)
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