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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
05.10.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Gülenay Kalkan kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında?

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Gülenay Kalkan kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında?

Gülenay Kalkan, merhum eşi Tarık Ünlüoğlu gibi oyunculuk ve tiyatroya gönül vermiş bir isimdir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Gülenay Kalkan, 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevini sürdürmüştür. 1988 yılından 2013 yılına kadar beraber olduğu Tarık Ünlüoğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Gülenay Kalkan, 2019 yılında eşini kaybetmiştir. İşte, Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan hakkında merak edilen bazı bilgiler

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından paylaştığı sözlerle gündemde yer alıyor.

Gülenay Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Tarık Ünlüoğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 1988 yılından bu yana beraberliklerini sürdürüyordu.

Gülenay Kalkan 1 Ekim Salı günü hayatını yitiren gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. İşte, Gülenay Kalkan’ın eşi Tarık Ünlüoğlu’na veda sözleri:

Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN

 

 

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