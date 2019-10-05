Gülenay Kalkan kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında?
Gülenay Kalkan, merhum eşi Tarık Ünlüoğlu gibi oyunculuk ve tiyatroya gönül vermiş bir isimdir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev alan Gülenay Kalkan, 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevini sürdürmüştür. 1988 yılından 2013 yılına kadar beraber olduğu Tarık Ünlüoğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Gülenay Kalkan, 2019 yılında eşini kaybetmiştir. İşte, Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan hakkında merak edilen bazı bilgiler
Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından paylaştığı sözlerle gündemde yer alıyor.
Gülenay Kalkan, 26 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Tarık Ünlüoğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 1988 yılından bu yana beraberliklerini sürdürüyordu.
Gülenay Kalkan 1 Ekim Salı günü hayatını yitiren gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. İşte, Gülenay Kalkan’ın eşi Tarık Ünlüoğlu’na veda sözleri:
Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN
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