Gringo'nun namlusunda fotoğrafçılar var
Sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinde bir araya gelen ve bir milyon takipçiyi aşan ‘Türkiye Fotoğraf Grubu’, tanınmış isimleri buluşturmaya devam ediyor. İki yıl önce pazar günleri buluşmaya başlayan ve her hafta rotayı İstanbul’un bir başka semtine çevirerek, bazen de şehrin dışına çıkarak birçok geziye imza atan ekip, geçtiğimiz günlerde kendi içinde yepyeni bir hareket başlattı.
BU HAFTANIN KONUĞU CENGİZ GÜÇLÜ
‘TFG Model’ adı ile hayata geçen bu buluşmalara Türkiye’nin önemli isimleri de dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde yeni romanı “Thomas Düşerken”i yayınlayan Altay Öktem, bir sosyal medya fenomeni Baturay Anar, usta oyuncu Halil Kumova, yeni albümleri “Aşk Zamanı’nı henüz yayınlayan Ezginin Günlüğü, müzisyen Mehtap Meral ve oyuncu Cengiz Güçlü bugüne kadar gerçekleşen gezilerin konuğu oldu.
Bu haftanın sanatçı konuğu Cengiz Güçlü, ‘İspanya Tabernas Film Platoları’nda çekilen ve başrolünü oynadığı ‘Demir Atlı Gringo’ filmiyle ‘International İspanya Almerias Western Film Festivali’nde üçüncülük ödülünü elde etmişti. ‘Gringo’ lakaplı başarılı oyuncuyu yaklaşık 60 kişilik profesyonel fotoğrafçı aynı anda görüntüledi. Samatya sahilindeki surlarda gerçekleştirilen çekimler oldukça neşeli geçti. Her cumartesi ve pazar günleri şehrin bir başka noktasında, ücretsiz ve herkesin katılımına açık gerçekleşen çekimleri grubun kurucusu Doğan Arslan ve Zeki Çelik yönetiyor.
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