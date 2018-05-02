Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

Yi Yi

İlişkilerin en farklı yönleriyle ele alındığı filmleri seviyorsanız bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Sadece iki kişinin değil tüm ailenin her bir bireyinin ilişkilerinin en karanlık ve en sıcak yönlerinin masaya yatırıldığı bu film görselliğiyle ve ince anlatımıyla kesinlikle en iyilerden biri.

Gosford Parkı (Gosford Park)

Yönetmen koltuğunda Robert Altman oturuyor ve dünyanın en izlenilesi filmlerinden biri ortaya çıkıyor. Türü ne derseniz, içinde polisiyeden tarihe bir çok tadı bulmanız mümkün. Tüm filmin içinde bir kanepede olanları izliyormuşsunuz gibi birr uh hali veriyor insana. Bu da filmin ne kadar iyi olduğunu göstermez mi?

Ruhların Kaçışı ( Sen to Chihiro no kamikakushi)

Miyazaki’nin filmlerinin ne kadarını izlediniz bilmiyoruz ama bu filmi ana karakterinin ilginç görüntüsü nedeniyle kesinlikle görmüşsünüzdür. Görmekle yetinmeyin ve mutlaka izleyin. Çünkü Ruhların Kaçışı, Miyazaki tarzı bir şiirdir. Ağır, eğlenceli ve bir o kadar da öğretici.

Bir Ayrılık ( Jodaeiye Nader az Simin)

Fahradi’nin en güzel filmlerinden biri de şüphesiz bu filmdir. İran’ın kapalı kapılar ardındaki yaşantısından kesitler gördüğümüz ve bunu büyük bir samimiyetle yaptığı filmde hikayenin güzelliği sizi ayrı yerden yakalar, filmin temposu ayrı bir yerden izleyeni içine alır. İran Sineması’nın en güzel filmlerinden biridir.

Toni Erdmann

Toni Erdmann ilginç konusu ve garip hikayeciliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir film. Sizi eğlendirirken üzmeyi ve aynı zamanda da gözlerinizi nemlendirirken rahatlatmayı başarıyor. Hepsini aynı anda nasıl yapıyor bilmiyoruz. İsterseniz bir izleyin ve bu garip formülü siz çözmeye çalışın.