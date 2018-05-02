Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Hayat
Doğan BURDA
02.05.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

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Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

İyi bir sinema takipçisi olmakla mı övünüyorsunuz? O halde festival filmleri dahil tüm filmleri aç bir kurt gibi mideye indirmiş olmalısınız. Ancak çok iyi bir takipçi değilseniz aşağıdaki listeye mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Çünkü bu yüzyılın en iyi filmleri hemen aşağıda sizi bekliyor ve muhtemelen isimlerini bile duymadınız.

Yi Yi

İlişkilerin en farklı yönleriyle ele alındığı filmleri seviyorsanız bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Sadece iki kişinin değil tüm ailenin her bir bireyinin ilişkilerinin en karanlık ve en sıcak yönlerinin masaya yatırıldığı bu film görselliğiyle ve ince anlatımıyla kesinlikle en iyilerden biri.

Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

Gosford Parkı (Gosford Park)

Yönetmen koltuğunda Robert Altman oturuyor ve dünyanın en izlenilesi filmlerinden biri ortaya çıkıyor. Türü ne derseniz, içinde polisiyeden tarihe bir çok tadı bulmanız mümkün. Tüm filmin içinde bir kanepede olanları izliyormuşsunuz gibi birr uh hali veriyor insana. Bu da filmin ne kadar iyi olduğunu göstermez mi?

Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

Ruhların Kaçışı ( Sen to Chihiro no kamikakushi)

Miyazaki’nin filmlerinin ne kadarını izlediniz bilmiyoruz ama bu filmi ana karakterinin ilginç görüntüsü nedeniyle kesinlikle görmüşsünüzdür. Görmekle yetinmeyin ve mutlaka izleyin. Çünkü Ruhların Kaçışı, Miyazaki tarzı bir şiirdir. Ağır, eğlenceli ve bir o kadar da öğretici.

Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

Bir Ayrılık ( Jodaeiye Nader az Simin)

Fahradi’nin en güzel filmlerinden biri de şüphesiz bu filmdir. İran’ın kapalı kapılar ardındaki yaşantısından kesitler gördüğümüz ve bunu büyük bir samimiyetle yaptığı filmde hikayenin güzelliği sizi ayrı yerden yakalar, filmin temposu ayrı bir yerden izleyeni içine alır. İran Sineması’nın en güzel filmlerinden biridir.

Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

Toni Erdmann

Toni Erdmann ilginç konusu ve garip hikayeciliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir film. Sizi eğlendirirken üzmeyi ve aynı zamanda da gözlerinizi nemlendirirken rahatlatmayı başarıyor. Hepsini aynı anda nasıl yapıyor bilmiyoruz. İsterseniz bir izleyin ve bu garip formülü siz çözmeye çalışın.

Gözden kaçırmış olmanız çok muhtemel 5 harika film

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