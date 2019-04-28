Gonca Vuslateri kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Gonca Vuslateri, magazin gündemindeki isimler arasında yer almaya devam ediyor. Özel hayatı, kariyeri ve sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündemde yer alan Gonca Vuslateri, biyografisi ile sorgulanıyor. Peki, Gonca Vuslateri kimdir ve kaç yaşında? İşte, dahil olduğu diziler ve detaylı bilgiler
Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.
İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.
YER ALDIĞI PROJELER;
Ruhsar (1997)
Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
Aliye (2004, atv)
Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz
Kız Babası (2006)
Canım Ailem (2009, atv) Nurcan
Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla
Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye
Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader
Anne (2016, Star TV) - Şule
Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin
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