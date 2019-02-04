Genç tenisçiler yarıştı
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen 12 Yaş Kış Kupası 26 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde Kemer Country Club ev sahipliğinde gerçekleşti.
Kemer Country Club’da düzenlenen 12 Yaş Kış Kupası sona erdi. 1 hafta süren turnuvada Türkiye’nin farklı yerlerinden tenise gönül veren 12 yaş tüm TTF puantajına sahip 193 tenisçi mücadele etti. Turnuvanın galipleri ödüllerini önceki gün düzenlenen törenle aldı. Turnuvada Tek Bayanlar’da İrem Kurt, Tek Erkekler’de Kerem Yılmaz şampiyon oldu.
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