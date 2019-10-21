Gelin Adayı Hanife bu kez mini elbiseli pozu videosu ile gündem oldu
Bir dönem evlilik programlarının tanınmış simaları arasında yer alan Gelin Adayı Hanife, bu kez Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Hanife'nin yaptığı paylaşımın altına olumlu olumsuz birçok yorum ekledi. İşte, Gelin Adayı Hanife'nin sosyal medyada 'mini etek' olarak yorumlanan elbisesi ile o paylaşımı
Gelin adayı Hanife Gürdal, Instragram üzerinden yaptığı bir paylaşımı ile yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada 'mini etek' olarak yorumlanan kısa bir elbise ile video çeken Gelin Adayı Hanife, kısa sürede pek çok olumsuz yoruma maruz kaldı. İşte, Hanife Gürdal'ın mini etek olarak yorumlanan o paylaşımı;
HANİFE GÜRDAL KİMDİR?
Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katılan Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olmuştu. Evlilik programlarının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Hanife Gürdal son olarak sosyal medya hesabı üzerinden mini elbisesi ile yaptığı dans videosunu takipçileri ile paylaştı.
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