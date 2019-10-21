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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
21.10.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Gelin Adayı Hanife bu kez mini elbiseli pozu videosu ile gündem oldu

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Gelin Adayı Hanife bu kez mini elbiseli pozu videosu ile gündem oldu

Bir dönem evlilik programlarının tanınmış simaları arasında yer alan Gelin Adayı Hanife, bu kez Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Hanife'nin yaptığı paylaşımın altına olumlu olumsuz birçok yorum ekledi. İşte, Gelin Adayı Hanife'nin sosyal medyada 'mini etek' olarak yorumlanan elbisesi ile o paylaşımı

Gelin adayı Hanife Gürdal, Instragram üzerinden yaptığı bir paylaşımı ile yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada 'mini etek' olarak yorumlanan kısa bir elbise ile video çeken Gelin Adayı Hanife, kısa sürede pek çok olumsuz yoruma maruz kaldı. İşte, Hanife Gürdal'ın mini etek olarak yorumlanan o paylaşımı;

Gelin Adayı Hanife bu kez mini elbiseli pozu videosu ile gündem oldu

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katılan Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olmuştu. Evlilik programlarının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Hanife Gürdal son olarak sosyal medya hesabı üzerinden mini elbisesi ile yaptığı dans videosunu takipçileri ile paylaştı.

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