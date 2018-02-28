Geçmişten bugüne kıpır kıpır 5 dans tarzı

Vals

Kadınların leydi erkeklerin ise birer dük olduğu zamanlarda, yani Avrupa’da 19. Yy. Başlarında çok moda olan bu dans türü özellikle Avusturya’nın Landlob der Enss’ bölgesinden yayılmıştır. Kadın ve erkeğin son derece mesafeli ve ağır hareketlerine dayanan bu dans türü, dönerek dans etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu hepimize göstermiştir.

Çarliston

1920’li yıllara gelindiğinde özellikle caz müziğin yükselmesiyle birlikte sahnelerde herkes çarliston yapmaya başlamıştır. Ayak figürlerine bağlı bir dans olan çarliston özellikle ABD’nin Güney Carolina’da bulunan Charleston şehrinden çıktığından ismini de bu bölgeden almıştır. Afro-Amerikalılar arasında yapılan dans zamanla beyazları da etkisi altına almıştır.

Swing

1920’lerin başında çarliston modayken sonlarına doğru swing herkesin kalbini çalmaya başlamış ve bu dans stili 1940’ların sonuna kadar tüm dünyayı kasıp kavurmuştur. Çarliston gibi ayak figürlerine bağlı olan dansa bu defa tüm vücut katılır ve kollarla yapılan hareketler de büyük önem kazanır. Jazz orkestralarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar çılgınca swing yapmak için sahneleri doldurmaya başlar.

Rock’n Roll

İşte geldik dansın şahlarından birine! Şimdi bile etkisi süren danslardan biri olan Rock’n Roll insanların pistlerde artık çok daha özgür hareketler sergilemesiyle meydana gelmiştir. 1950’li yıllara gelindiğinde gençler özgür ruhlarını bu dans stiliyle yansıtmaya başlar, etekler ve kızlar havalarda uçuşur. Sallanmanın ve yuvarlanmanın en güzel yollarından biridir.

Break Dance

Hip hop müziğin temeli olan breakbeat’e uyumlu bir şekilde yapılan bu dans türü adını da burdan alır. Electronic Boogie ve yerde kafanın üstünde dönmek gibi birbirinden şahsına münhasır hareketler içeren bu dans türü özellikle sokaklarda Hip Hop kültürünün yaygınlaşmasına neden olmuştur. 80’li yıllara kadar etkisi görülen dans türü dansın sokağa inmiş halidir.