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Hayat
11.12.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Fulden Uras kimdir ve kaç yaşında?

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Fulden Uras kimdir ve kaç yaşında?

Fulden Uras, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Cesur pozlarıyla tanınan Fulden Uras, Sezercik olarak bilinen Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile birliktelik yaşamıştı. Peki, Fulden Uras kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla meşhur oldu. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.

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