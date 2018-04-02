Fethiye’de Kuzu Göbeği Mantarı Festivali

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
02.04.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Fethiye’de Kuzu Göbeği Mantarı Festivali

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Fethiye’de Kuzu Göbeği Mantarı Festivali

Muğla’nın Fethiye ilçesinde festival heyecanı yaşanıyor. Bölgede farklı bir turizm kolunun gelişmesini hedefleyen Kuzu göbeği mantarı festivalinin 10’uncusu 6 Nisan’da başlıyor.

Kuzugöbeği mantarının önemi ve geleceğinin korunması amacıyla Fethiye’nin Yeşilüzümlü beldesinde yapılan festival, açılış kortejiyle başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. Festivalde, Kuzugöbeği ve diğer mantar türlerinin tanıtımı, bölgedeki zenginliği, ekonomik değeri, bilinçli toplanması ve bilinçli tüketilmesine dikkat çeken panellere de yer verilecek. Panellerde, mantar tüketimi, saklama ve pişirme teknikleri, yöre mantarları hakkında sunumları da yapılacak.

MANTAR AVI YAPILACAK

Festivalin en renkli etkinliklerinde biri olan mantar avı da büyük ilgi görüyor. Rehberler eşliğinde katılımcılarla yapılacak etkinlikte toplanacak mantarlar sergilenecek.

Fethiye’de Kuzu Göbeği Mantarı Festivali

YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI

Doğal ve kültürel değerleri korumayı, yerel kalkınmayı sağlamayı amaçlayan bir etkinlik olarak öne çıkan festival, her yıl yurt için de olduğu kadar yurt dışından da geniş katılımla gerçekleştiriliyor. Bilim çalışmalar açısından da zengin bir program sunan festival bünyesindeki yöresel yemek yarışmasında doğal ve organik ürünlerin önemi öne çıkarılıyor.

Fethiye’de Kuzu Göbeği Mantarı Festivali

‘YEREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ’

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Yeşilüzümlü ve Yöresi Kuzugöbeği Festivali ile yerel değerlere sahip çıkıp korumak ve sürdürülmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Farklı bir turizmin kolunun geliştirmeyi amaçladıkları festivalin bölgede kültürel ve sosyal kaynaşmayı da artırdığına dikkati çeken Başkan Saatcı festivalin hedeflerini özetle şöyle sıraladı:
“Yerel tohumların korunarak doğal tarımın yaygınlaştırılması, yöresel yemeklerin ve tatların öne çıkarılıp tanıtılması, mantarın doğru toplanıp taşınması, zehirli - zehirsiz mantar bilgisinin yaygınlaştırılması, yöresel ve bölgesel müziğin öne çıkarılarak yerel sanatçıların desteklenmesi, delbekçilerin, davul – zurnanın ezgilerinin yaşatılması, yöresel el sanatlarının korunarak sürdürülmesi, Yeşilüzümlü şarabının markalaştırılması.”

Fethiye’de Kuzu Göbeği Mantarı Festivali

 

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