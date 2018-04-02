Fethiye’de Kuzu Göbeği Mantarı Festivali
Muğla’nın Fethiye ilçesinde festival heyecanı yaşanıyor. Bölgede farklı bir turizm kolunun gelişmesini hedefleyen Kuzu göbeği mantarı festivalinin 10’uncusu 6 Nisan’da başlıyor.
Kuzugöbeği mantarının önemi ve geleceğinin korunması amacıyla Fethiye’nin Yeşilüzümlü beldesinde yapılan festival, açılış kortejiyle başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek. Festivalde, Kuzugöbeği ve diğer mantar türlerinin tanıtımı, bölgedeki zenginliği, ekonomik değeri, bilinçli toplanması ve bilinçli tüketilmesine dikkat çeken panellere de yer verilecek. Panellerde, mantar tüketimi, saklama ve pişirme teknikleri, yöre mantarları hakkında sunumları da yapılacak.
MANTAR AVI YAPILACAK
Festivalin en renkli etkinliklerinde biri olan mantar avı da büyük ilgi görüyor. Rehberler eşliğinde katılımcılarla yapılacak etkinlikte toplanacak mantarlar sergilenecek.
YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI
Doğal ve kültürel değerleri korumayı, yerel kalkınmayı sağlamayı amaçlayan bir etkinlik olarak öne çıkan festival, her yıl yurt için de olduğu kadar yurt dışından da geniş katılımla gerçekleştiriliyor. Bilim çalışmalar açısından da zengin bir program sunan festival bünyesindeki yöresel yemek yarışmasında doğal ve organik ürünlerin önemi öne çıkarılıyor.
‘YEREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ’
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Yeşilüzümlü ve Yöresi Kuzugöbeği Festivali ile yerel değerlere sahip çıkıp korumak ve sürdürülmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Farklı bir turizmin kolunun geliştirmeyi amaçladıkları festivalin bölgede kültürel ve sosyal kaynaşmayı da artırdığına dikkati çeken Başkan Saatcı festivalin hedeflerini özetle şöyle sıraladı:
“Yerel tohumların korunarak doğal tarımın yaygınlaştırılması, yöresel yemeklerin ve tatların öne çıkarılıp tanıtılması, mantarın doğru toplanıp taşınması, zehirli - zehirsiz mantar bilgisinin yaygınlaştırılması, yöresel ve bölgesel müziğin öne çıkarılarak yerel sanatçıların desteklenmesi, delbekçilerin, davul – zurnanın ezgilerinin yaşatılması, yöresel el sanatlarının korunarak sürdürülmesi, Yeşilüzümlü şarabının markalaştırılması.”
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