Ferruh Taşdemir kimdir ve kaç yaşında?
Ferruh Taşdemir, 20 Ekim akşamı ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreninin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Eftalya Kökbudak ile hayatını birleştiren Ferruh Taşdemir, sosyal medyanın da gündeminde yer almaya başladı. Peki, Ferruh Taşdemir kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ferruh Taşdemir, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Yapımcılıkla uğraşan Ferruh Taşdemir, 10 yıla yakın bir süre Şansal Büyüka ile Maraton ve Can Tanrıyar'la Televole ekibinde muhabirlik yapmıştır.
Daha sonra Bu Film Bitmez, İlle de Roman Olsun, Güldür Bakalım, Ünlüler Sirki, Sol şerit, Evlere şenlik gibi programlara imza atmıştır.
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