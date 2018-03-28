Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
28.03.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

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Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

Sağlıklı beslenmek ünlülerden sokaktaki insana herkes için oldukça önemli. Bunun sağlık trednleriyle de ilgisi büyük ancak tabii ki keşke bütün trendler bu kadar yararlı olsa! Biz kendi aramızda sağlıklı beslenme önerilerimizi paylaşaduralım, bakalım ünlüler hangi trendlerden yararlanıyorlar.

Gwyneth Paltow

Gwyneth Paltow tam anlamıyla sabah smoothieleri ile ünlü bir oluşum olan Sex Dust by Moon Juice’in tutkunu. Sağlıklı bir komünite oluşturmak için yola çıkan oluşum tamamen bilimsel ve doğal yollar kullanarak, vücuttaki stresi atmaya yarayan ve mental sağlık üzerine odaklanan ürünler sunuyor. Antioksidanlar, demir, magnezyum ve kalsiyum depose denebilecek bu sabah smoothieleri Paltow gibi pek çok ünlünün vazgeçilmezi.

Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

Chelsea Hander

Diyetisyen Kelly LeVegue The Skinny Confidential röportajında komedyen Chelsea Hander’ın gerçek bir Fab Four smoothie delisi olduğunu söyledi. Bu super sağlıklı smoothielerin içinde, yüksek protein, chia tohumları, MCT yağları, yeşillikler ve ıspanak bulunuyor. Genelde temel 4 malzemeden oluşan bu smoothielerin meyveli seçenekleri de bulunuyor. Hander gün boyunca enerjk olabilmek ve sağlıklı kalabilmek için smoothielerin gücünden yararlanan bir başka ünlü isim.

Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

Leonardo DiCaprio

Aktör Leonardo DiCaprio, Love the Wild isimli, eski doğal yöntemlerle balık yetiştiren bir üreticiden balık tüketerek sağlığını koruyor. Bliyorsunuz balık tüketmek özellikle beyin sağlığı için son derece önemli. Ancak çiftlik balıklarının sorun olup olmadığı noktasında da ciddi soru işaretleri bulunuyor. Bu nedenle vahşi doğada yetişmiş ve gelişimini tamamlamış balık tüketmek çoğu kişi için çok daha önemli bir hal alıyor. Diyetisyenler vahşi doğada büyüsün ya da çiftlik balığı olsun ikisinin de sağlıklı Omega 3 yağları açısından eşit derecede değerli olduğunu söylüyor.

Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

Bella Hadid

Bella Hadid Victoria’s Secret defilesinin sahne arkasında Suja Juice isimli bir meyve suyunu içerken poz verdi. Kendisi için gerekli vitaminleri bu meyve suyundan aldığını ima eder şekilde de bir paylaşımda bulundu. Ancak diyetisyenler bunun bir manken için yeteri kadar iyi bir seçim olmadığını düşünüyor. Bir şişe meyve suyunda ihtiyacımız olan vitaminlerle birlikte 40 gramdan fazla şeker bulunuyor. Bu nedenle eğer meyve tüketmek istiyorsak bunu meyvenin kendisini olduğu gibi yiyerek yapmak çok daha sağlıklı bir yol.

Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

 

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