Favori ünlülerinizin her gün yediği 4 yiyecek

Gwyneth Paltow

Gwyneth Paltow tam anlamıyla sabah smoothieleri ile ünlü bir oluşum olan Sex Dust by Moon Juice’in tutkunu. Sağlıklı bir komünite oluşturmak için yola çıkan oluşum tamamen bilimsel ve doğal yollar kullanarak, vücuttaki stresi atmaya yarayan ve mental sağlık üzerine odaklanan ürünler sunuyor. Antioksidanlar, demir, magnezyum ve kalsiyum depose denebilecek bu sabah smoothieleri Paltow gibi pek çok ünlünün vazgeçilmezi.

Chelsea Hander

Diyetisyen Kelly LeVegue The Skinny Confidential röportajında komedyen Chelsea Hander’ın gerçek bir Fab Four smoothie delisi olduğunu söyledi. Bu super sağlıklı smoothielerin içinde, yüksek protein, chia tohumları, MCT yağları, yeşillikler ve ıspanak bulunuyor. Genelde temel 4 malzemeden oluşan bu smoothielerin meyveli seçenekleri de bulunuyor. Hander gün boyunca enerjk olabilmek ve sağlıklı kalabilmek için smoothielerin gücünden yararlanan bir başka ünlü isim.

Leonardo DiCaprio

Aktör Leonardo DiCaprio, Love the Wild isimli, eski doğal yöntemlerle balık yetiştiren bir üreticiden balık tüketerek sağlığını koruyor. Bliyorsunuz balık tüketmek özellikle beyin sağlığı için son derece önemli. Ancak çiftlik balıklarının sorun olup olmadığı noktasında da ciddi soru işaretleri bulunuyor. Bu nedenle vahşi doğada yetişmiş ve gelişimini tamamlamış balık tüketmek çoğu kişi için çok daha önemli bir hal alıyor. Diyetisyenler vahşi doğada büyüsün ya da çiftlik balığı olsun ikisinin de sağlıklı Omega 3 yağları açısından eşit derecede değerli olduğunu söylüyor.

Bella Hadid

Bella Hadid Victoria’s Secret defilesinin sahne arkasında Suja Juice isimli bir meyve suyunu içerken poz verdi. Kendisi için gerekli vitaminleri bu meyve suyundan aldığını ima eder şekilde de bir paylaşımda bulundu. Ancak diyetisyenler bunun bir manken için yeteri kadar iyi bir seçim olmadığını düşünüyor. Bir şişe meyve suyunda ihtiyacımız olan vitaminlerle birlikte 40 gramdan fazla şeker bulunuyor. Bu nedenle eğer meyve tüketmek istiyorsak bunu meyvenin kendisini olduğu gibi yiyerek yapmak çok daha sağlıklı bir yol.