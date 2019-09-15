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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
15.09.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Fatih Koparan kimdir?

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Fatih Koparan kimdir?

Gezgin olarak tanınan Fatih Koparan, uğradığı saldırıyla gündeme geldi. Yaşanan saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Koparan, 'Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık' diyerek yardım çağrısında bulundu. Peki, Fatih Koparan kimdir?

Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olan Fatih Koparan, 23 Temmuz 1981 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. İstanbul’da okurken gelen bir iş teklifiyle 19 yaşında Marmaris’e taşındı. O günden Marmaris’te yaşamını sürdürüyor. Turizmci olduğu için yılın 6 ayı çalışıyor, kalan 6 ayın büyük bir kısmını ise seyahat ederek geçiriyor.

Daha çocukken Gelişim Coğrafya ansiklopedileriyle başlayan seyahat tutkusu büyüdükçe gerçekleşmeye başlayan Fatih Koparan, Instagram üzerinden deneyimlerini paylaşıyor. Fatih Koparan, verdiği bir röportajda ailesi ve kendisine ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Babam memur annem ev hanımı. 5 kardeşiz. Bursa’da yaşıyordum, İstanbul’da üniversiteye kazandım. İlk senede, bir arkadaşımla kitap fuarına gittik. Öyle geziyoruz, arkadaşın annesi yanında bir arkadaşıyla geldik. Annesinin arkadaşı, çocuklar siz ne yapıyorsunuz falan dedi. Biz de okuyoruz dedik. İngilizce biliyor musunuz, biliyoruz dedik. Benim Marmaris’te kuyumcum var, çalışır mısınız dedi. Biz de kabul ettik. Çok iyi İngilizce bildiğimizi düşünüyorduk. Marmaris’e gittik kocaman bir kuyumcu dükkânı, biz altın bile görmemişiz yani. Çalışmaya başladık. Bir kuyumcuda çalışan insan deyince aa tezgahtar falan diyebilirler o insanlar ana dilleri gibi konuştukları 5 dil biliyorlar. Bizim çaycımız 7 dil biliyordu.

Orada takıla takıla başladık anlamaya insanları. Sonunda da sevdiler bizi, çalışmamıza izin verdiler. Yoksa izin vermezlerdi. Yetenekli olduğum ortaya çıktı, iyi para kazanmaya başladım. 2007 yılında şu anki dükkânda çalışmaya bıraktım sonra arkadaşım emekli olup bana bıraktı. Yaklaşık 20 yıldır aynı sokakta çalışıyorum."

 

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