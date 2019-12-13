Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında ve nereli?

Aslen Kayserili olan ve yöresel bazda tanınan Fatih Bulut, bir anda en çok konuşulan ve araştırılan isimlerden oldu. İşte, son günlerin popüler ismi Fatih Bulut hakkında merak edilenler...

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, söz ve müziği kendine ait olan “Çok Sevdim Yalan Oldu” adlı şarkısıyla tanındı. Şarkı oyuncu İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla yayıldı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Fatih Bulut’un 10 kardeşi var. Babasını kanserden, abisini ise kalp krizinden kaybetti. Baba olmak için 7 yıl bekleyen Fatih Bulut’un bir kız ve erkek olmak üzere 2 çocuğu var.