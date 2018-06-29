Fal değil, burç değil… Nedir bu 'durugörü'?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
29.06.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Fal değil, burç değil… Nedir bu 'durugörü'?

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Fal değil, burç değil… Nedir bu 'durugörü'?

Türkiye'de son dönemin en popüler trendlerinden biri, cep telefonlarına indirilen fal ve burç uygulamaları. AppStore'da da Android Market'te de en fazla indirilenlerin başında gelen bu uygulamalardan bir tanesi hızla dikkat çekmeye başladı. 'Ben Demiştim' isimli bu uygulama, kullanıcılarına ücretsiz kahve falları ve astrolojik yorumların yanı sıra başka hiçbir uygulamada olmayan 'durugörü' hizmetini sunuyor.

Peki nedir durugörü? Kısaca "Beş duyumuzun algıladığından daha da ötesini algılama durumu" olarak özetlenen durugörü, halk arasında 'altıncı his' ya da 'kalp gözü' olarak adlandırılan his. Durugörü uzmanları, insan beyninin yaymakta olduğu dalgaların, mekan ve zaman ötesi boyutlardan yansıyarak tekrar bize geldiğini ve beynin hayal merkezinde değerlendirilerek, veri tabanına uygun görüntüler ile bize aktarıldığını ifade ediyor. Durugörünün tamamen objesel ilişkilere dayalı olduğunu vurgulayan uzmanlar,  zihin açıklığını sağlayan renkler, kimyasal koşullar, objeler vb. azaldıkça, durugörünün de varoluşsal saflığını kaybedip seyrelebileceğini belirtiyor.

'Ben Demiştim' uygulamasına danışanlar fotoğraflarını (ve varsa hakkında soru sormak istedikleri kişilerin fotoğraflarını) uygulamaya yükleyerek, sorularına yanıt bulabiliyor.

Fal değil, burç değil… Nedir bu durugörü

SIRRINIZ GÜVENDE

Uygulamada durugörü yorumları gerçek bir uzman tarafından, başka kimse görmeden, kişiye özel olarak hazırlandığı için 48 saatlik bir bekleme süresi bulunuyor. Uygulamanın yöneticileri, her soru için en az yarım saatlik bir analiz süresi olduğunu ifade ediyor.

Durugörü analizinin sonunda verilen yanıtta, kişinin sorduğu sorunun yanı sıra varsa enerji alanındaki kirlenmeyi temizleyecek bazı meditasyon önerileri de bulunuyor.

Bu tür uygulamaları kullanan kişilerin aklına ilk gelen sorulardan biri, "Bu yorumları yapanların gerçek insanlar olduğunu nasıl bileceğim?" oluyor. Bunu denemek için uygulamaya, örneğin, halı fotoğrafı gönderen bir kullanıcıya "İlginiz için teşekkür ederiz ama henüz halı fotoğrafı yorumlayamıyoruz :)" gibi sevimli yanıtlar geliyor.

KAHVE FALI VE ASTROLOJİ DE VAR

Bunun dışında 'Ben Demiştim' uygulamasında ücretli ve ücretsiz kahve falı hizmeti ile astroloji yorumları alabileceğiniz bölümler bulunuyor. Ücretsiz kahve falı akıllı bir algoritmayla çalışırken, ücretli kahve falına yine bu konuda deneyimli gerçek insanlar yanıt veriyor. Astroloji kısmında ise bir uzman astroloğun yazdığı ve düzenli olarak güncellenen metinlerden faydalanılıyor. Kullanıcılar isterse spesifik bir konuda, isterse genel konularda 1 aylık ya da 3 aylık yorumlara ulaşabiliyor.

Bu hizmetleriyle 2 ay içinde 40 binden fazla kez indirilen ve fal kategorisinde 100'e yakın uygulama içinde ilk 10'a giren 'Ben Demiştim' her yaş grubundan talep görüyor. Özellikle 25 yaş ve üzeri kesim durugörü ve astrolojiyi tercih ediyor. Uygulamayı indiren kadın kullanıcılarla erkek kullanıcıların oranı neredeyse birbirine yakınken kadınlar daha çok aşk hayatı hakkında erkekler ise iş hayatı konusunda sorular soruyor.

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