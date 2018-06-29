Fal değil, burç değil… Nedir bu 'durugörü'?
Türkiye'de son dönemin en popüler trendlerinden biri, cep telefonlarına indirilen fal ve burç uygulamaları. AppStore'da da Android Market'te de en fazla indirilenlerin başında gelen bu uygulamalardan bir tanesi hızla dikkat çekmeye başladı. 'Ben Demiştim' isimli bu uygulama, kullanıcılarına ücretsiz kahve falları ve astrolojik yorumların yanı sıra başka hiçbir uygulamada olmayan 'durugörü' hizmetini sunuyor.
Peki nedir durugörü? Kısaca "Beş duyumuzun algıladığından daha da ötesini algılama durumu" olarak özetlenen durugörü, halk arasında 'altıncı his' ya da 'kalp gözü' olarak adlandırılan his. Durugörü uzmanları, insan beyninin yaymakta olduğu dalgaların, mekan ve zaman ötesi boyutlardan yansıyarak tekrar bize geldiğini ve beynin hayal merkezinde değerlendirilerek, veri tabanına uygun görüntüler ile bize aktarıldığını ifade ediyor. Durugörünün tamamen objesel ilişkilere dayalı olduğunu vurgulayan uzmanlar, zihin açıklığını sağlayan renkler, kimyasal koşullar, objeler vb. azaldıkça, durugörünün de varoluşsal saflığını kaybedip seyrelebileceğini belirtiyor.
'Ben Demiştim' uygulamasına danışanlar fotoğraflarını (ve varsa hakkında soru sormak istedikleri kişilerin fotoğraflarını) uygulamaya yükleyerek, sorularına yanıt bulabiliyor.
SIRRINIZ GÜVENDE
Uygulamada durugörü yorumları gerçek bir uzman tarafından, başka kimse görmeden, kişiye özel olarak hazırlandığı için 48 saatlik bir bekleme süresi bulunuyor. Uygulamanın yöneticileri, her soru için en az yarım saatlik bir analiz süresi olduğunu ifade ediyor.
Durugörü analizinin sonunda verilen yanıtta, kişinin sorduğu sorunun yanı sıra varsa enerji alanındaki kirlenmeyi temizleyecek bazı meditasyon önerileri de bulunuyor.
Bu tür uygulamaları kullanan kişilerin aklına ilk gelen sorulardan biri, "Bu yorumları yapanların gerçek insanlar olduğunu nasıl bileceğim?" oluyor. Bunu denemek için uygulamaya, örneğin, halı fotoğrafı gönderen bir kullanıcıya "İlginiz için teşekkür ederiz ama henüz halı fotoğrafı yorumlayamıyoruz :)" gibi sevimli yanıtlar geliyor.
KAHVE FALI VE ASTROLOJİ DE VAR
Bunun dışında 'Ben Demiştim' uygulamasında ücretli ve ücretsiz kahve falı hizmeti ile astroloji yorumları alabileceğiniz bölümler bulunuyor. Ücretsiz kahve falı akıllı bir algoritmayla çalışırken, ücretli kahve falına yine bu konuda deneyimli gerçek insanlar yanıt veriyor. Astroloji kısmında ise bir uzman astroloğun yazdığı ve düzenli olarak güncellenen metinlerden faydalanılıyor. Kullanıcılar isterse spesifik bir konuda, isterse genel konularda 1 aylık ya da 3 aylık yorumlara ulaşabiliyor.
Bu hizmetleriyle 2 ay içinde 40 binden fazla kez indirilen ve fal kategorisinde 100'e yakın uygulama içinde ilk 10'a giren 'Ben Demiştim' her yaş grubundan talep görüyor. Özellikle 25 yaş ve üzeri kesim durugörü ve astrolojiyi tercih ediyor. Uygulamayı indiren kadın kullanıcılarla erkek kullanıcıların oranı neredeyse birbirine yakınken kadınlar daha çok aşk hayatı hakkında erkekler ise iş hayatı konusunda sorular soruyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle