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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
26.03.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Ev temizliği sizi daha mutlu biri yapabilir mi?

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Ev temizliği sizi daha mutlu biri yapabilir mi?

Evet, bilim annelerimizi haklı çıkardı: Temizlik gerçekten psikolojimizi düzeltiyor. Bir temizlik firması adına yapılan bir araştırma evinizin temiz olmasının duygusal ve zihinsel durumunuzu etkilemesinin yanında, temiz bir evde yaşayanların daha üretken ve daha az stresli olduğunu ortaya koydu.

Ketchum Global Research & Analytics tarafından hazırlanan raporda 2.008 yetişkin incelendi. Ankete katılanların yüzde 72'si temiz bir evde daha iyi uyuduğunu, yüzde 80'ini daha rahat hissettiğini belirtti. Temizlik stresi azalmıştı. Yapılan başka bir analiz ise katılımcıların mutluluğunun temiz bir alana girdikten sonra yükseldiğini ve sabit bir şekilde durduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca temizliği seven ve bu gibi etkinliklere katılan insanların empati düzeylerinin ve yardımlaşma isteklerinin çok daha yüksek olduğu saptandı. Yani temizlik yapmak insanları daha mutlu ve paylaşımcı bireyler haline de getiriyor.

 O halde doğru temizlik ne zaman ve hangi sıklıkta yapılmalı?

Temizlikle karışıklık genelde birbirine karıştırılır. Aslında temizlik belli bir alanda kir yerine köpükle temizlenmiş alanlar görmek ve kırıntıların yerine  tertemiz yerlere basmak demektir. Bu belli bir alışkanlık haline geldiğinde  kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlarsınız.

Derin temizlik denilen, tek bir odayı bir kerede en ince ayrıntısına kadar hallettiğiniz zamanlar ise evin kalabalığı, ev hayvanınızın olup olmaması gibi kriterleri göz önünde bulundurarak planlamanız gereken durumlardır. Genelde insanlar günlük temizliklerini yaptıktan sonra derin temizliği ayda ya da bir kaç ayda bir yaparlar. Ancak derin temizlikler derin rahatlamalar sağladığından mutluluğunuz açısından önem taşımaktadır.

Her saat %1 oranında mutluluk demek.

Derin temizlik bir yana her gün yapmanız gereken temizlik miktarı bile size mutluluk vermeye yetiyor. Araştırmalar bir haftada temizlik yaptığımız her saat için mutluluğumuzun %1 oranında arttığını gösteriyor. Böylece hem siz daha mutlu oluyorsunuz hem de eviniz eğlenmek ve rahatlamak için hazır hale gelmiş oluyor.

Bu nedenle hafta boyunca mutfak tezgahını dezenfekte etmek, zeminleri süpürüp, silmek gibi rutin işleri yapabilir. Haftada bir kez ise tuvaletinizi ve küvetinizi temizleyip, çarşaf ve havlularınızı yıkayabilirsiniz.

Bu temizlik rutini sizin çok daha iyi hissetmenizi sağlar ve mutlu bir birey haline gelmenizde katkı sağlayabilir. Hazır bahar da gelmişken, sıkı bir bahar temizliği için gayet iyi bir neden değil mi?

Ev temizliği sizi daha mutlu biri yapabilir mi

 

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