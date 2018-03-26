Ev temizliği sizi daha mutlu biri yapabilir mi?

Ketchum Global Research & Analytics tarafından hazırlanan raporda 2.008 yetişkin incelendi. Ankete katılanların yüzde 72'si temiz bir evde daha iyi uyuduğunu, yüzde 80'ini daha rahat hissettiğini belirtti. Temizlik stresi azalmıştı. Yapılan başka bir analiz ise katılımcıların mutluluğunun temiz bir alana girdikten sonra yükseldiğini ve sabit bir şekilde durduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca temizliği seven ve bu gibi etkinliklere katılan insanların empati düzeylerinin ve yardımlaşma isteklerinin çok daha yüksek olduğu saptandı. Yani temizlik yapmak insanları daha mutlu ve paylaşımcı bireyler haline de getiriyor.

O halde doğru temizlik ne zaman ve hangi sıklıkta yapılmalı?

Temizlikle karışıklık genelde birbirine karıştırılır. Aslında temizlik belli bir alanda kir yerine köpükle temizlenmiş alanlar görmek ve kırıntıların yerine tertemiz yerlere basmak demektir. Bu belli bir alışkanlık haline geldiğinde kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlarsınız.

Derin temizlik denilen, tek bir odayı bir kerede en ince ayrıntısına kadar hallettiğiniz zamanlar ise evin kalabalığı, ev hayvanınızın olup olmaması gibi kriterleri göz önünde bulundurarak planlamanız gereken durumlardır. Genelde insanlar günlük temizliklerini yaptıktan sonra derin temizliği ayda ya da bir kaç ayda bir yaparlar. Ancak derin temizlikler derin rahatlamalar sağladığından mutluluğunuz açısından önem taşımaktadır.

Her saat %1 oranında mutluluk demek.

Derin temizlik bir yana her gün yapmanız gereken temizlik miktarı bile size mutluluk vermeye yetiyor. Araştırmalar bir haftada temizlik yaptığımız her saat için mutluluğumuzun %1 oranında arttığını gösteriyor. Böylece hem siz daha mutlu oluyorsunuz hem de eviniz eğlenmek ve rahatlamak için hazır hale gelmiş oluyor.

Bu nedenle hafta boyunca mutfak tezgahını dezenfekte etmek, zeminleri süpürüp, silmek gibi rutin işleri yapabilir. Haftada bir kez ise tuvaletinizi ve küvetinizi temizleyip, çarşaf ve havlularınızı yıkayabilirsiniz.

Bu temizlik rutini sizin çok daha iyi hissetmenizi sağlar ve mutlu bir birey haline gelmenizde katkı sağlayabilir. Hazır bahar da gelmişken, sıkı bir bahar temizliği için gayet iyi bir neden değil mi?