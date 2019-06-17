Esra Bilgiç kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Esra Bilgiç, son günlerde araştırılan isimler arasında yer bulmaya devam ediyor. Ekran başındaki izleyiciler ve magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin merakla araştırdığı isimler arasında yer alan Esra Bilgiç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Esra Bilgiç hakkında bazı bilgiler
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan genç oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul deneyiminin ardından Bir Umut Yeter dizisinde Derya rolünü canlandırmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle