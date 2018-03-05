Eskiden izlediğimiz çizgi film karakterlerinin bize öğrettiği 6 şey

Red Kit
Red Kit’I şimdiki çocuklar çok iyi bilmezler ancak 80 nesline kadar uzanmış bir şanı vardır. Çölde gezip suçluların yakasına yapışan bu yalnız kovboy bize öncelikle cool bir görüntünün ne kadar önemli olduğunu öğretmiştir. Sonra arkadaşı ve atı Düldül’le ilişkisi bir hayvanla kurulabilecek en güzel diyaloglara sahiptir. O bize suçlularla savaşmayı ve başka bir çok şeyi öğretmiştir.
Bugs Bunny
Bugs Bunny’nin bize öğrettiği en önemli şey belki de pozitif düşüncedir. Bugs’ın başına ne gelirse gelsin zorluklar karşısında hep güler ve üstesinden gelirken de gülümsemeyi eksik etmez. Çizgi film karakterleri arasında en pozitif karakterlerden biridir.
Kaptan Tsubasa
Kaptan Tsubasa’dan çok iyi bir futbolcudur. Bunun yanında inanılmaz da akıllı bir kaptandır. Kendi çıkarlarından önce takımın çıkarlarını gözetir ve bu anlamda bir takım oyuncusu olmanın ne demek olduğunu bize göstermiştir. Genelde kendisinin muhteşem gollerini izlemişizdir ama olsun, o kadar olacak.
Şirinler
Şirinler köyü öncelikle birlik olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bize göstermiştir. Ancak şirinlerin en önemli öğretilerinden biri de insanların karakterlerinin çeşit çeşit olabileceği ve bu farklılıkların birlikte olmanın önüne geçemeyeceği bilincidir.
Road Runner
Road Runner peşindeki tilkiyi her seferinde bir şekilde alt etmeyi başarır. Özellikle tilkinin ona kurduğu tuzakları önceden sezer ve kendisi bip bip diyerek uzaklaşırken tilkinin üzerinde bir şekilde tren geçer. Bugün tramvay yolundan geçerken bin kez bakıyorsanız Road Runner yasaları yüzündendir.
Tenten’in Maceraları
Tenten kendine has saçı ve çok sevimli köpeğiyle maceradan maceraya atılırken bize de macera yaşamayı sevdirmiştir. Onun sayesinde bilime, araştırmaya ve özellikle coğrafyaya aşık olmuş bir çok çocuk vardır.
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