Eskiden interneti olmayan çocukları eğlendiren 5 aktivite
İnternetin hayatımızda yaygınlaşmasıyla dünyamız tamamen değişti. Üstelik bu değişim çok kısa bir sürede gerçekleşti. Peki hayatımızda internet yokken çocuklar saatlerini, günlerini nasıl geçiriyordu? Şimdilerde 30’lu yaşlarında olanların bu konuda hala bir fikri var ama daha gençler için gelin geçmiş zamana bir bakalım.
Sokakta oyun oynamak
Şimdilerde oynayacak sokak da yok, arkadaş bulmak da zor. Ancak eskiden mahalle kültürü daha yaygındı ve sokakta bir dolu yaşıtınız arkadaşınız olurdu. Dolayısıyla çocuklar da okuldan çıkar çıkmaz eve dönüp soluğu bilgisayar başında oyun oynamak için değil, sokağa çıkıp oynamak için alırdı. Tabii bu sokak aktivitelerinin hiç biri her dakika kayıt altına alınmadığından hepsi de hafızalarımızda depolanırdı.
Anneyle anne gününe katılmak
Yapacak etkinliklerden en eğlencelilerinden biri de şüphesiz annelerle güne gitmekti Şimdilerde bir çocuğu bunun için ikna etmeniz mümkün değildir. Sizinle gelse bile bütün gün telefonuna kitlenir ve kimseyle iletişim kurmaz. Oysa geçmişte çocuklar bu günlere bayılırdı. Anne günü demek, kısır, tatlı, asitli içecek ve kudurukluk demekti.
Saatlerce sohbet etmek
İnternette gezindiğimiz süreyi bir düşünün. Hayatımızın çoğu ekrana bağımlı bir halde geçiyor. Oysa o dönemde interneti olmayan çocukların yaptığı şey bol bol konuşmak ve hayalgücünü yarıştırmaktı. Kurtadamların, vampirlerin, savaşçıların ve kızılderililerin cirit attığı odalarda, farklı hikayeler havalarda uçuşurdu. Önünüze koyulan hazır hikayeler yerine herkes kendi hikayesini yaratırdı.
Ansiklopedi okumak
İnternetin en güzel nimetlerinden biri şüphesiz bilgiye ulaşmanın saniyeler içinde gerçekleşmesidir. Ancak bu beraberinde ciddi bir bilgi kirliliği ve körlüğü de getirmeye başladı. Eskiden bir ödeviniz varsa o konu üzerine odaklanmalı ve ansiklopedileri karıştırmanız gerekirdi.
Çizgi film izlemek
Gelelim en eğlenceli aktiviteye; tabii ki çizgi film izlemek. Şimdilerde çocuklar izlemiyor mu diyeceksiniz, tabii ki izliyorlar ancak çoğu çizgi film yerine Youtube videosu izliyor. Oysa çizgi filmler hayalgücümüzü ateşleyen en önemli şeylerdir bizim için.
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