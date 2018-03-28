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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
28.03.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Eskiden interneti olmayan çocukları eğlendiren 5 aktivite

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Eskiden interneti olmayan çocukları eğlendiren 5 aktivite

İnternetin hayatımızda yaygınlaşmasıyla dünyamız tamamen değişti. Üstelik bu değişim çok kısa bir sürede gerçekleşti. Peki hayatımızda internet yokken çocuklar saatlerini, günlerini nasıl geçiriyordu? Şimdilerde 30’lu yaşlarında olanların bu konuda hala bir fikri var ama daha gençler için gelin geçmiş zamana bir bakalım.

Sokakta oyun oynamak

Şimdilerde oynayacak sokak da yok, arkadaş bulmak da zor. Ancak eskiden mahalle kültürü daha yaygındı ve sokakta bir dolu yaşıtınız arkadaşınız olurdu. Dolayısıyla çocuklar da okuldan çıkar çıkmaz eve dönüp soluğu bilgisayar başında oyun oynamak için değil, sokağa çıkıp oynamak için alırdı. Tabii bu sokak aktivitelerinin hiç biri her dakika kayıt altına alınmadığından hepsi de hafızalarımızda depolanırdı.

Anneyle anne gününe katılmak

Yapacak etkinliklerden en eğlencelilerinden biri de şüphesiz annelerle güne gitmekti Şimdilerde bir çocuğu bunun için ikna etmeniz mümkün değildir. Sizinle gelse bile bütün gün telefonuna kitlenir ve kimseyle iletişim kurmaz. Oysa geçmişte çocuklar bu günlere bayılırdı. Anne günü demek, kısır, tatlı, asitli içecek ve kudurukluk demekti.

Eskiden interneti olmayan çocukları eğlendiren 5 aktivite

Saatlerce sohbet etmek

İnternette gezindiğimiz süreyi bir düşünün. Hayatımızın çoğu ekrana bağımlı bir halde geçiyor. Oysa o dönemde interneti olmayan çocukların yaptığı şey bol bol konuşmak ve hayalgücünü yarıştırmaktı. Kurtadamların, vampirlerin, savaşçıların ve kızılderililerin cirit attığı odalarda, farklı hikayeler havalarda uçuşurdu. Önünüze koyulan hazır hikayeler yerine herkes kendi hikayesini yaratırdı.

Eskiden interneti olmayan çocukları eğlendiren 5 aktivite

Ansiklopedi okumak

İnternetin en güzel nimetlerinden biri şüphesiz bilgiye ulaşmanın saniyeler içinde gerçekleşmesidir. Ancak bu beraberinde ciddi bir bilgi kirliliği ve körlüğü de getirmeye başladı. Eskiden bir ödeviniz varsa o konu üzerine odaklanmalı ve ansiklopedileri karıştırmanız gerekirdi.

Eskiden interneti olmayan çocukları eğlendiren 5 aktivite

Çizgi film izlemek

Gelelim en eğlenceli aktiviteye; tabii ki çizgi film izlemek. Şimdilerde çocuklar izlemiyor mu diyeceksiniz, tabii ki izliyorlar ancak çoğu çizgi film yerine Youtube videosu izliyor. Oysa çizgi filmler hayalgücümüzü ateşleyen en önemli şeylerdir bizim için.

Eskiden interneti olmayan çocukları eğlendiren 5 aktivite

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