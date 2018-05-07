Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
07.05.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz?

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Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz?

Aslında bu herhangi birine sormanız gereken bir soru değildir. Eğer karşınızdaki kişiyle artık devam edemeyeceğinizi hissediyorsanız, mutsuz bir hayata devam etmenin hiç bir anlamı yoktur. Bunu düşündükten sonra ise geriye bu konuyu karşı tarafla nasıl konuşacağınızın planını yapmak kalır. Ancak bu oldukça zorlu bir psikolojik süreçtir. Bu nedenle boşanmanın mümkün olduğunca barışçıl bir şekilde başlatılması ve hem sizin hem de eşiniz için daha az travmatik olabilmesi için izleyebileceğiniz bir kaç yol vardır.

Konuşma yapmak için bir zaman ve yer belirleyin.

Eğer yıldızlara bakıp bu an için en doğru zamanı beklemeye koyulursanız sadece bir sonsuzluğu beklemiş olursunuz ve muhtemelen de bir kavgada öfkeyle kurmak istediğiniz cümleleri kurarsınız. Bu nedenle önceden belirlediğiniz bir zamanda ve yerde bu konuşmayı yapmalısınız. Eğer çocuklarınız varsa evde çocukların olmadığı bir zamanı bulmaya çalışın, çünkü ikinizde bir kaç saat baskı altında ve rahatsız hissedebilirsiniz.

Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz

Kısa ve dürüst olun.

Boşanmaya karar vermiş olma noktasına gelmeden önce zaten bir çok aşamadan geçmiş olmanız muhtemeldir. Terapiler, çapraz sorgular çoktan aşılmıştır. Bu nedenle birbirinize karşı  memnuniyetsizliklerinizi uzun uzadıya yeniden ve yeniden anlatmanın çok da bir manası yoktur. Çünkü bu argumanlar evliliğinizi yeniden şekillendirmek için kullanılamaz haldedir. Suçlama yapmadan en basit şekilde ona derdinizi anlatın.

Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz

Eşinizin hislerini hissetmesine izin verin.

Yukarıdaki aşamayı geçtiniz ve konuşmayı yaptınız. Karşınızdakinin ne yapacağınız bilmenize imkan yok. Sinirlenebilir, ağlayabilir, bağırıp çağırabilir, sessiz kalmış olabilir. Bu yüzden kendinizi geri çekmeye çalışmayın. Tüm bu olanların olmasına izin verin. Tartışmaya ya da özür dilemeye çalışmayın. Çünkü her şey yolunda değil ve tüm bunların yaşanması gerekiyor.

Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz

Önceden bir kalıp konuşma belirleyin.

Kendinize konuşma için bir konuşma hazırlayın ve bunu ezberleyin. Örneğin; ‘ Bunu çok iyi biliyorum. Ben de üzgünüm ve acı duyuyorum. Evliliğimiz için olabildiğince çok çalıştım ve şimdi boşanmaya hazırım.’

Yeniden düşünmek için yalvardığında, size korkunç şeyler söylediğinde hep bu cümleyi tekrar edin. Hatta hep aynı şeyi söylediğinizi söylediğinde bile bunu tekrar edin. Bir süre sonra kesinliğinizin farkına varacaktır.

Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz

Mümkünse yeniden denemeyi kabul etmeyin.

İnsan doğasının en kötü alışkanlıklarından biri acı çekmek için acılarımızı uzatmamızdır. Boşanma aşamasına gelmiş bir çiftin bu olayı uzatmaya çalışmasının hiç bir yararı yoktur ve sadece hayatınızdan çalar.

 

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