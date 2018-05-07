Eşinize boşanmak istediğinizi nasıl söylemelisiniz?

Konuşma yapmak için bir zaman ve yer belirleyin.

Eğer yıldızlara bakıp bu an için en doğru zamanı beklemeye koyulursanız sadece bir sonsuzluğu beklemiş olursunuz ve muhtemelen de bir kavgada öfkeyle kurmak istediğiniz cümleleri kurarsınız. Bu nedenle önceden belirlediğiniz bir zamanda ve yerde bu konuşmayı yapmalısınız. Eğer çocuklarınız varsa evde çocukların olmadığı bir zamanı bulmaya çalışın, çünkü ikinizde bir kaç saat baskı altında ve rahatsız hissedebilirsiniz.

Kısa ve dürüst olun.

Boşanmaya karar vermiş olma noktasına gelmeden önce zaten bir çok aşamadan geçmiş olmanız muhtemeldir. Terapiler, çapraz sorgular çoktan aşılmıştır. Bu nedenle birbirinize karşı memnuniyetsizliklerinizi uzun uzadıya yeniden ve yeniden anlatmanın çok da bir manası yoktur. Çünkü bu argumanlar evliliğinizi yeniden şekillendirmek için kullanılamaz haldedir. Suçlama yapmadan en basit şekilde ona derdinizi anlatın.

Eşinizin hislerini hissetmesine izin verin.

Yukarıdaki aşamayı geçtiniz ve konuşmayı yaptınız. Karşınızdakinin ne yapacağınız bilmenize imkan yok. Sinirlenebilir, ağlayabilir, bağırıp çağırabilir, sessiz kalmış olabilir. Bu yüzden kendinizi geri çekmeye çalışmayın. Tüm bu olanların olmasına izin verin. Tartışmaya ya da özür dilemeye çalışmayın. Çünkü her şey yolunda değil ve tüm bunların yaşanması gerekiyor.

Önceden bir kalıp konuşma belirleyin.

Kendinize konuşma için bir konuşma hazırlayın ve bunu ezberleyin. Örneğin; ‘ Bunu çok iyi biliyorum. Ben de üzgünüm ve acı duyuyorum. Evliliğimiz için olabildiğince çok çalıştım ve şimdi boşanmaya hazırım.’

Yeniden düşünmek için yalvardığında, size korkunç şeyler söylediğinde hep bu cümleyi tekrar edin. Hatta hep aynı şeyi söylediğinizi söylediğinde bile bunu tekrar edin. Bir süre sonra kesinliğinizin farkına varacaktır.

Mümkünse yeniden denemeyi kabul etmeyin.

İnsan doğasının en kötü alışkanlıklarından biri acı çekmek için acılarımızı uzatmamızdır. Boşanma aşamasına gelmiş bir çiftin bu olayı uzatmaya çalışmasının hiç bir yararı yoktur ve sadece hayatınızdan çalar.