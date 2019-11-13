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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
13.11.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Ertan Saban ve eşi Ebru Özkan kimdir?

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Ertan Saban ve eşi Ebru Özkan kimdir?

Ertan Saban ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ebru Özkan, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Magazin dünyasının gündeminde yer alan her iki isim, kariyeri boyunca pek çok film ve dizi projelerinde rol aldı. Peki, Ertan Saban ve eşi Ebru Özkan kimdir ve kaç yaşında? İşte, iki ismin oynadığı diziler ve filmler hakkında bazı bilgiler

Ertan Saban ve eşi Ebru Özkan, kariyeri boyunca pek çok filmde rol almıştır. Peki, biyografisi ile merakla araştırılan Ertan Saban ve Ebru Özkan kimdir? İşte, her iki isimle alakalı bazı bilgiler

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyundaki güzel oyuncu, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tiyatro Bölümü Ana Sanat Dalında yapmıştır. 

EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
2012 – Pandaların hikayesi – Oyun Atölyesi
2008 – Arzu Tramvayı “Blanche” – DT
2008 – Romeo ve Juliet “Lady Capulet” – DT
2005 – Atları da Vururlar – DT

EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER

2018 Şahin Tepesi “Melek” Atv
2014 Paramparça “Dilara” STAR TV
2014 Not Defteri “Suna” FOX TV
2012 Hayatımın Rolü “Ela” STAR TV
2011 Anneler İle Kızları “Defne” STAR TV
2009 Hanımın Çiftliği “Halide” – KANAL D
2009 Güldünya “Melike” – STAR TV
2007 Kara İnci “Seçil” – ATV
2006 Gözyaşı Çetesi “Deniz” – ATV
2006 Kabuslar Evi:Bir Kış Masalı “Melisa”

EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
2014 Rüzgarın Hatıraları Yön: Özcan Alper
2011 Çınar Ağacı Yön: Handan İpekçi

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. İşte, oynadığı dizi ve filmler;

Dizi:
Sultan Makamı (2003)
Savcının Karısı (2005)
Sağır Oda (2006)
Elveda Rumeli (2007-2008)
Kılıç Günü (2010)
Karakol (2011)
Bir Kadın Tanıdım (2011)
Sakarya Fırat (2012-2013)
Hatasız Kul Olmaz (2014)
Mutlu Ol Yeter (2015)
Kurtlar Vadisi Pusu (2015)

Sinema:
Kako los son (2003)
Kako ubiv svetec (2004)
Kontakt (2005)
The Net (2006)
Gölgesizler (2008)
Başka Semtin Çocukları (2008)
Hayde Bre (2010)
Balkan Is Not Dead (2012)
Limonata (2015)

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