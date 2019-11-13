Ertan Saban ve eşi Ebru Özkan kimdir?
Ertan Saban ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ebru Özkan, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Magazin dünyasının gündeminde yer alan her iki isim, kariyeri boyunca pek çok film ve dizi projelerinde rol aldı. Peki, Ertan Saban ve eşi Ebru Özkan kimdir ve kaç yaşında? İşte, iki ismin oynadığı diziler ve filmler hakkında bazı bilgiler
Ertan Saban ve eşi Ebru Özkan, kariyeri boyunca pek çok filmde rol almıştır. Peki, biyografisi ile merakla araştırılan Ertan Saban ve Ebru Özkan kimdir? İşte, her iki isimle alakalı bazı bilgiler
EBRU ÖZKAN KİMDİR?
Ebru Özkan 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyundaki güzel oyuncu, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tiyatro Bölümü Ana Sanat Dalında yapmıştır.
EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
2012 – Pandaların hikayesi – Oyun Atölyesi
2008 – Arzu Tramvayı “Blanche” – DT
2008 – Romeo ve Juliet “Lady Capulet” – DT
2005 – Atları da Vururlar – DT
EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER
2018 Şahin Tepesi “Melek” Atv
2014 Paramparça “Dilara” STAR TV
2014 Not Defteri “Suna” FOX TV
2012 Hayatımın Rolü “Ela” STAR TV
2011 Anneler İle Kızları “Defne” STAR TV
2009 Hanımın Çiftliği “Halide” – KANAL D
2009 Güldünya “Melike” – STAR TV
2007 Kara İnci “Seçil” – ATV
2006 Gözyaşı Çetesi “Deniz” – ATV
2006 Kabuslar Evi:Bir Kış Masalı “Melisa”
EBRU ÖZKAN'IN YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
2014 Rüzgarın Hatıraları Yön: Özcan Alper
2011 Çınar Ağacı Yön: Handan İpekçi
Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. İşte, oynadığı dizi ve filmler;
Dizi:
Sultan Makamı (2003)
Savcının Karısı (2005)
Sağır Oda (2006)
Elveda Rumeli (2007-2008)
Kılıç Günü (2010)
Karakol (2011)
Bir Kadın Tanıdım (2011)
Sakarya Fırat (2012-2013)
Hatasız Kul Olmaz (2014)
Mutlu Ol Yeter (2015)
Kurtlar Vadisi Pusu (2015)
Sinema:
Kako los son (2003)
Kako ubiv svetec (2004)
Kontakt (2005)
The Net (2006)
Gölgesizler (2008)
Başka Semtin Çocukları (2008)
Hayde Bre (2010)
Balkan Is Not Dead (2012)
Limonata (2015)
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