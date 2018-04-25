Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

O araba kullanırken uyumak

Aslına bakarsanız bu uzun yolculuklarda biraz riskli bir durumdur. Siz uyurken şoförde uyuyakalabilir. Ancak erkekler o araba kullanırken siz yan koltukta uyuyakaldığınızdan bundan içten içe keyif alırlar. Çünkü bunu kendilerine karşı duyulan güven olarak yorumlarlar.

Ona ‘Erkeğim’ diye seslenmek

Çok maço ya da klişe gelebilir ama her erkek kendisine bu şekilde seslenilmesinden hoşlanır. Eğer siz de arada sevgilinizi şımartmak istiyorsanız ona ‘Erkeğim’ diye seslenin. Gözlerindeki mutluluğu görmek sizi şaşırtacak ama gerçek bu!

Ondan yardım isteyin

Biliyoruz siz kendi ayaklarınızın üzerinde durabilen güçlü bir kadınsınız. Ancak yine de bazen karşınızdaki erkekten yardım isteyin. Bu kendisini daha işe yarar ve güçlü hissetmesine neden olacaktır. Size yardım ederken aldığı hazzı çok az şeyden alacağına emin olabilirsiniz.

Onun eşyalarını giyinin

Bunun belki geçmiş zamanlardaki kokuyla sahip olduğun yerleri belirlemekle bir alakası vardır. Ancak erkekler onların kıyafetlerini giyinmelerine bayılıyorlar. Yani o sevişmeden sonra gömlek giyinen kız klişesinin bir anlamı var.

Onu kontrol edin

Tabii ki her dakika ne yaptığını, nerede olduğunu sorup onu daraltın demiyoruz ancak dışarıya çıktığında ya da eve vardığını düşündüğünüzde ona bir telefon edip nasıl olduğunu sormanız kesinlikle onu çok iyi hissettirecektir. Bu nedenle kontrollü bir ilgiyi sevgilinizden eksik etmeyin.