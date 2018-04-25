Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
25.04.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

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Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

Kadın ve erkeğe biçilmiş roller çok küçük yaşlardan itibaren beynimize kazınıyor. Son dönemde daha bilinçli anne ve babalar bu roller çocuklarına yapıştırmamak için bir çok önlem alsa da toplum hala bu koyulmamış kuralları cinsiyetler üzerine etiketliyor. Örneğin erkeklerin daha güçlü, koruyucu ve kollayıcı olması gerekliyken kadınların daha naïf, yardıma muhtaç ve zayıf olması gerektiği gibi anlamsız davranış biçimleri destekleniyor. Bu nedenle de erkekler aslında içten içe ona bir erkeğe yakışan hareketleri atfettiğinizde memnun oluyor. İşte bu hareketlere bir kaç örnek.

O araba kullanırken uyumak

Aslına bakarsanız bu uzun yolculuklarda biraz riskli bir durumdur. Siz uyurken şoförde uyuyakalabilir. Ancak erkekler o araba kullanırken siz yan koltukta uyuyakaldığınızdan bundan içten içe keyif alırlar. Çünkü bunu kendilerine karşı duyulan güven olarak yorumlarlar.

Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

Ona ‘Erkeğim’ diye seslenmek

Çok maço ya da klişe gelebilir ama her erkek kendisine bu şekilde seslenilmesinden hoşlanır. Eğer siz de arada sevgilinizi şımartmak istiyorsanız ona ‘Erkeğim’ diye seslenin. Gözlerindeki mutluluğu görmek sizi şaşırtacak ama gerçek bu!

Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

Ondan yardım isteyin

Biliyoruz siz kendi ayaklarınızın üzerinde durabilen güçlü bir kadınsınız. Ancak yine de bazen karşınızdaki erkekten yardım isteyin. Bu kendisini daha işe yarar ve güçlü hissetmesine neden olacaktır. Size yardım ederken aldığı hazzı çok az şeyden alacağına emin olabilirsiniz.

Onun eşyalarını giyinin

Bunun belki geçmiş zamanlardaki kokuyla sahip olduğun yerleri belirlemekle bir alakası vardır. Ancak erkekler onların kıyafetlerini giyinmelerine bayılıyorlar. Yani o sevişmeden sonra gömlek giyinen kız klişesinin bir anlamı var.

Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

Onu kontrol edin

Tabii ki her dakika ne yaptığını, nerede olduğunu sorup onu daraltın demiyoruz ancak dışarıya çıktığında ya da eve vardığını düşündüğünüzde ona bir telefon edip nasıl olduğunu sormanız kesinlikle onu çok iyi hissettirecektir. Bu nedenle kontrollü bir ilgiyi sevgilinizden eksik etmeyin.

Erkekleri iyi hissettirecek 5 küçük hareket

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