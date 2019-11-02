Erkan Yolaç ve eşi Asuman Yolaç kimdir? Hangi filmde oynadı?
Erkan Yolaç ve Asuman Yolaç, pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Televizyon programları ya da sosyal medya aracılığıyla zaman zaman gündeme gelen Erkan Yolaç, biyografisi ile araştırılıyor. Peki, Erkan Yolaç ve eşi Asuman Yolaç kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Yarışma programı ile adını duyuran Erkan Yolaç, 2018 yılında zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınmış ve tehlikeyi atlatarak sağlığına yeniden kavuşmuştu. Peki, Erkan Yolaç kimdir?
24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne’lidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya’dan göç etmiştir. 6 yaşındayken istanbul’a taşınmışlar. Faik adında bir kardeşi vardır.
Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük’e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında babası öldü.
Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi’ne işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince “Hep o okusun” demiş, böylece ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zor da olsa liseyi bitirdi.
Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu’na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.
Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. “Yolaç Gömlekleri” adı ile gömlek üretip sattılar.
Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika’ya yerleşmiştir.
Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Yolaç çifti, burada kendi dünyalarını kurmuştur.
Filmleri :
1973 - Sevda Yolu
1964 - Can Düşmanı
1964 - Yılların ardından
1964 - Muhtesem serseri
1962 - Lekeli Kadın
ASUMAN TUĞBERKKİMDİR?
Asuman Tuğberk Yolaç, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 1970 yılında Türkiye güzeli seçildi. 1976'da Erkan Yolaç ile evlendi.
Bir İntihar adlı filmde rol aldı.
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