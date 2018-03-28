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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Doğan BURDA
28.03.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Ergenlikte çocuğunuza nasıl davranmalısınız?

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Ergenlikte çocuğunuza nasıl davranmalısınız?

Ergenlik, gelişim sürecinin en zor zamanlarından biridir. Şimdiye kadar çocuk olduğunu düşündüğünüz çocuğunuz ilk gençliğe adım atar ve siz bu süreci kabul etmeseniz de o kendini belli etmek için tepkisini ortaya koyar. Bu da bu dönemde çatışmalara neden olur. Ancak ona gerektiğini gibi davranırsanız bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz.

Çatışmalarda saygılı olun

Dediğimiz gibi bu dönemde çatışmalar çok normaldir. Çünkü siz yeri geldiğinde ona hala bir çocuk gibi yeri geldiğinde ise sorumluluklarını yerine getirmesi gereken bir genç muamelesi yaparsınız. Bu da kavram kargaşasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için tartışmalarınız sırasında onun bir genç olduğunu kabul edip, sözlerine ve davranışlarına saygı göstermelisiniz.

Ergenlikte çocuğunuza nasıl davranmalısınız

Kurallarınızı belirtin

Ona karşı saygılı ve anlayışlı olmak bu dönemde kontrolü tamamen onun eline bırakmak anlamına gelmiyor. Kurallarınızı belirlemeye ve buna uyum sağlaması gerektiğini söylemeye devam etmelisiniz. Aşırı rahat bırakırsanız iletişimiz kopabilir ve dış dünyayla tanışan çocuğunuzla aranızdaki uçurum büyüyebilir. Bu nedenle fazla baskı yapmadan evdeki kurallara uyması gerektiğini ona hatırlatmalısınız.

Ergenlikte çocuğunuza nasıl davranmalısınız

Özel hayatına saygı gösterin

Ergenlik döneminde bir çok yeni şey başlar. Birey haline geldiğini hisseden çocuğunuz kendine özel alan isteyebilir ve bu istekte de son derece haklıdır. Ona özel bir alan verin ve bu alana girerken kapıyı çalmaya ondan izin istemeye özen gösterin. Bu onun gelişimi için son derece önemlidir.

Ergenlikte çocuğunuza nasıl davranmalısınız

Ona olan sevginizi belli edin

Bu dönemde sık sık tartışıyor ve birbirinizi deniyor olabilirsiniz ancak sorun değil bu birbirinizi sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Artık onu çocuk gibi sevmenize izin vermiyor olabilir ama bu çocuğunuzu sevmeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. Bu sebeple ona olan sevginizi sık sık gösterin, sözel olarak dile getirin.

Eleştirmeyin ve karşılaştırmayın

Ergenlikte çocuğunuz değişen vücut şekilleri nedeniyle zaten yeterince sıkıntı yaşar. Bu nedenle de çok hassas olur. Siz de bu konuda hassas davranın ve onu başkalarıyla hiç bir konuda karşılaştırmayın. Ayrıca yaptığınız eleştirilerde de sınırlarınızı aşmayın ve saygılı olmaya özen gösterin. Kendisiyle ilgili bir çok konuda kafası karışık çocuğunuzu kendinizden uzaklaştırmamak için buna dikkat etmeniz çok önemlidir.

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