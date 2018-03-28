Ergenlikte çocuğunuza nasıl davranmalısınız?

Çatışmalarda saygılı olun

Dediğimiz gibi bu dönemde çatışmalar çok normaldir. Çünkü siz yeri geldiğinde ona hala bir çocuk gibi yeri geldiğinde ise sorumluluklarını yerine getirmesi gereken bir genç muamelesi yaparsınız. Bu da kavram kargaşasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için tartışmalarınız sırasında onun bir genç olduğunu kabul edip, sözlerine ve davranışlarına saygı göstermelisiniz.

Kurallarınızı belirtin

Ona karşı saygılı ve anlayışlı olmak bu dönemde kontrolü tamamen onun eline bırakmak anlamına gelmiyor. Kurallarınızı belirlemeye ve buna uyum sağlaması gerektiğini söylemeye devam etmelisiniz. Aşırı rahat bırakırsanız iletişimiz kopabilir ve dış dünyayla tanışan çocuğunuzla aranızdaki uçurum büyüyebilir. Bu nedenle fazla baskı yapmadan evdeki kurallara uyması gerektiğini ona hatırlatmalısınız.

Özel hayatına saygı gösterin

Ergenlik döneminde bir çok yeni şey başlar. Birey haline geldiğini hisseden çocuğunuz kendine özel alan isteyebilir ve bu istekte de son derece haklıdır. Ona özel bir alan verin ve bu alana girerken kapıyı çalmaya ondan izin istemeye özen gösterin. Bu onun gelişimi için son derece önemlidir.

Ona olan sevginizi belli edin

Bu dönemde sık sık tartışıyor ve birbirinizi deniyor olabilirsiniz ancak sorun değil bu birbirinizi sevmediğiniz anlamına gelmiyor. Artık onu çocuk gibi sevmenize izin vermiyor olabilir ama bu çocuğunuzu sevmeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. Bu sebeple ona olan sevginizi sık sık gösterin, sözel olarak dile getirin.

Eleştirmeyin ve karşılaştırmayın

Ergenlikte çocuğunuz değişen vücut şekilleri nedeniyle zaten yeterince sıkıntı yaşar. Bu nedenle de çok hassas olur. Siz de bu konuda hassas davranın ve onu başkalarıyla hiç bir konuda karşılaştırmayın. Ayrıca yaptığınız eleştirilerde de sınırlarınızı aşmayın ve saygılı olmaya özen gösterin. Kendisiyle ilgili bir çok konuda kafası karışık çocuğunuzu kendinizden uzaklaştırmamak için buna dikkat etmeniz çok önemlidir.