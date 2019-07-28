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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Engin Nurşani kimdir ve hastalığı ne?

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Engin Nurşani kimdir ve hastalığı ne?

Engin Nurşani, yakalandığı amansız hastalık sonrası gündemdeki isim oldu. Aslen Gaziantepli olan ve Almanya'da dünyaya gelen Engin Nurşani, babasının Türküleriyle büyümesinin etkisiyle 10 yaşındayken Türkü söylemeye başladı ve ardından bağlama çalmayı öğrendi. İşte, Engin Nurşani'nin hayatına dair bazı bilgiler ve hastalığı hakkında bazı detaylar

Gerçek ismi Engin Ayhan olan Engin Nurşani, 1984 yılında Almanya Krefeld'de dünyaya geldi. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani’dir.  Babası aslen Gaziantepli, annesi ise Alman’dır.

Engin Nurşani okul eğitimini Almanya’da almıştır ve Lise mezunudur. Engin Nurşani dünyaya geldiğinde Türkülerle tanıştı yani babasının türküleriyle. Sürekli babası ile beraber çeşitli konserlere gitti ve 6 yasında saz çalmaya ve Türkü söylemeye başladı. Ve curayı eline alıp babasının desteği ile kendini çok iyi geliştirdi.

10 yaşlarında Türkü söylemeye ve bağlama çalmaya başladı. Babası Ozan Ali Nurşani gittiği konserlere Engin'i de beraber götürüp sahneye çıkartmaya başladı. Aradan yıllar geçtikçe kendini daha da iyi yetiştirdi. On Yedi yaşına geldiğinde kendisine profesyonel bir albüm çıkarmaya hazır hissetti. İlk etapta babası (Ali Nurşani) buna karşı çıktı çıkmasında haklıydı. Çünkü babası Aşık Nurşani 45 yıl içerisinde yaptığı bunca emeğinin karşılığını alamamıştı. Engin Nurşani’nin de aynı durumlara düşmesini istemediği için ona tepki göstermişti. Ama Engin babasının haberi olmadan İstanbul’a geldi ve babasının kaset yaptığı müzik şirketine albüm için başvurdu. Müzik şirketi Engin Nurşani’nin sesini ve yorumunu çok beğenip albüm çalışmalarına hemen başladı. "Beni Türk halk müziği sevdalısı yapan da Babam Aşık Ali Nurşani olmuştur" diye de ekliyor.

Ozan Ali Nurşani, 2019 yılının temmuz ayında oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanserine yakalandığını ifade etmiştir.

Aşık Ali Nurşani oğlu için gözyaşlarıyla yardım çağrısı yaptıAşık Ali Nurşani kendisi gibi kansere yakalanan oğlu için sevenlerinden yardım istedi. Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani’nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım için çağrısında bulundu.Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani “Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.” dedi.
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