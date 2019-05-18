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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir?

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Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir?

Enes Batur'un yakın zamanda evleneceğini duyurduğu sevgilisi Tulu Bacı, sosyal medyanın da araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Youtube fenomeni Enes Batur'un 10 milyon aboneye ulaşınca evlilik haberini duyuracağını açıkladığı Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, Tulu Bacı ve Enes Batur hakkında bazı bilgiler

Youtube fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile davetiyesini yayımlamasının ardından araştırılan isim oldu. Peki, Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TULU BACI KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

Enes Baturun sevgilisi Tulu Bacı kimdir

ENES BATUR KİMDİR?

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018’in yaz aylarında ayrılık kararı aldı. Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Yaşamını Antalya’da sürdüren Enes Batur, “İstanbul’a taşınacak mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.

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