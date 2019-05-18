Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir?
Enes Batur'un yakın zamanda evleneceğini duyurduğu sevgilisi Tulu Bacı, sosyal medyanın da araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Youtube fenomeni Enes Batur'un 10 milyon aboneye ulaşınca evlilik haberini duyuracağını açıkladığı Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, Tulu Bacı ve Enes Batur hakkında bazı bilgiler
Youtube fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile davetiyesini yayımlamasının ardından araştırılan isim oldu. Peki, Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
TULU BACI KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.
ENES BATUR KİMDİR?
Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018’in yaz aylarında ayrılık kararı aldı. Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.
Yaşamını Antalya’da sürdüren Enes Batur, “İstanbul’a taşınacak mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.
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