Enes Batur'un eşi Damla Aslanalp kimdir ve kaç yaşında?
Damla Aslanalp, Enes Batur ile evlenmesinin ardından internet üzerinden araştırılan isim olmaya başladı. Oyunculuk kariyeri ile tanınan Damla Aslanalp, son zamanlarda birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Damla Aslanalp kimdir ve kaç yaşında? İşte, o ismin yer aldığı dizi ve film projeleri
Enes Batur ile evlilik kararı alan Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya’da doğmuştur.
Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz yarışmasına 2013 yılında katılmış ve üçüncü seçilmiştir.
Mahsun Kırmızıgül’ün keşfetmesi üzerine 2014 yılında Kadim Dostum dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Daha sonra Filinta ve Hayat Sevince Güzel dizilerinde rol almıştır.
Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen’in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer almakta ve Maral karakterini canlandırmaktadır.
YER ALDIĞI PROJELER
Kırlangıç Fırtınası
Hayat Sevince Güzel
Kadim Dostum
Filinta
Mordkommıssıon - TV Filmi 2016
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