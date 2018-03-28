En büyük aşkı bile bitirebilecek 5 tehlikeli hareket

Küçük düşürmek

Küçük düşürülmek, hele de sevdiğiniz biri tarafından böyle bir tavıra maruz kalmak sandığınızdan çok daha büyük bir hayal kırıklığına neden olur. Bu nedenle sevdiğiniz insanın aşkına ve anlayışına güvenip ona sakın küçük düşürücü şeyler söylemeyin ve bu gibi hareketlerde bulunmayın. Günün birinde size tepebilir.

Şiddet göstermek

Birine şiddet göstermemek için onu çok sevmeniz gerekmiyor. Ancak birini çok sevmeniz ise gösterdiğiniz şiddeti haklı çıkarmıyor ya da hafifletmiyor. Şiddetin her türlüsü kesinlikle kabul edilemez bir eylem. Bu nedenle büyük aşkınıza güvenip karşınızdakine göstereceğiniz şiddet eylemi geri döndürelemez bir hata olacaktır.

Yalan söylemek

Büyük aşkların büyük aşk olabilmesi için karşılıklı teslimiyet gerekir. Ancak siz bu teslimiyete güvenip karşınızdaki insandan bir sır saklarsanız, bu durum ortaya çıktığında tahribatı çok daha büyük olur. Çünkü bu büyük anlaşmayı tek taraflı terketmiş olursunuz. Bu da kaldırmak kolay değildir.

Hafife almak

İnsan sevdiği insanı tabii ki hafife almaz ancak karşı tarafın duyduğu büyük sevgi karşısında kibre kapılıp ne yaparsa yapsın vazgeçilmez olduğunu düşünmeye başlayabilir. Bu da bir nevi hafife almaktır. Karşı tarafa bunu hissettirdiğinizde size karşı otomatik olarak güveni sarsılacaktır. Kısacası aşkınızın büyüklüğüne güvenip onu ihmal etmeyin, her zaman bu ağırlığı taşımayı bilin.

Yaşam alanı bırakmamak

Aşk güçlü bir duygudur. Bu nedenle bu güçlü tutku sizi her daim bir arada durmaya iter. Ancak hayat tek kişilik bir şeydir. Kendinizi beslemek, yenilemek ve yaratmak için birbirinizin yaşam alanlarına karşı saygılı olmanız gereklidir. Aksi takdirde bir süre sonra bu büyük aşk tek bir bedene dönüşür ve yeni bir şeye dönüşemez.