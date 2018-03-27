EINSTEIN'LA İLGİLİ 13 İLGİNÇ BİLGİ

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
27.03.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

EINSTEIN'LA İLGİLİ 13 İLGİNÇ BİLGİ

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EINSTEIN'LA İLGİLİ 13 İLGİNÇ BİLGİ

Albert Einstein, izafiyet teorisi, kuantum fiziği, atomun parçalanması ile enerji üretimini bulmuş, dil çıkaran şirin fotoğrafı ile hafızalarımıza kazınan bilim tarihinin en önemli dahilerinden biridir. İşte yıllarca derslerimize konu olan, zekasına hayran kalarak büyüdüğümüz Einstein ile ilgili 13 ilginç bilgi…

Einstein doğduğunda normalden büyük bir kafatası ile doğmuştu.

Albert Einstein, 1879 yılında Almanya’nın Ulm kentinde doğmuştu. Doğduğunda büyük bir kafa tasına sahip olan Einstein, ebeveynleri Hermann ve Pauline Einstein’i endişelendirmişti. Yapılan kontroller sonucunda normal bir bebek olduğu anlaşılmıştı.

Einstein 3 yaşına kadar konuşmadı.

3 yaşına kadar konuşmayan Einstein, konuşmaya başladığında da çok yavaş konuşuyordu. 9 yaşına gelinceye dek konuşmasındaki problem devam etti.

Einstein’in bilim hayranlığının başlangıcı bir pusula ile başladı.

Einstein’ın babası, Einstein henüz 5 yaşındayken ona bir cep pusulası verdi. Pusulayı inceleyip, iğneyi belirli bir yönde yönlendiren şeyin ne olduğunu merak etti. Ve resmen Einstein’ın bilime olan hayranlığı babasının verdiği cep pusulası sayesinde başladı.

Einstein ve Galileo Galilei

Albert Einstein’ın en sevdiği biliminsanı Galileo Galilei idi.

Einstein yahudi asıllı bir Alman vatandaşı olarak doğdu ancak…

1896 yılında Alman vatandaşlığını bıraktı ve 1901’de İsviçre vatandaşlığına geçti. 1955 yılında Amerikan vatandaşı olarak dünyaya gözlerini yumdu.

Einstein yelkenciliği severdi.

Albert Einstein yüzmeyi hiç öğrenmedi ancak yelkenciliği severdi. Yaşamı boyunca yelkenciliği bir hobi olarak devam ettirdi.

1921 Nobel Fizik Ödülü

"Teorik fizikteki hizmetleri ve özellikle fotoelektrik etki yasasını keşfi nedeniyle" Albert Einstein Nobel Fizik Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Einstein bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyordu.

Einstein, isimleri, tarihleri ve telefon numaralarını hatırlamıyordu.

Einstein keman çalmayı çok severdi.

Kemanı çok seven dahi, keman çalmayı 5 yaşında öğrenmiştir.

İlk eşi Mileva Maric ile evlilik sözleşmesi yaptı.

Mileva Maric ve Einstein’ın iki oğlu vardı. Einstein akademik çalışmaları sebebiyle sık sık dünya seyahatine çıkıyor, bu yüzden ilişkilerinde sorun yaşıyorlardı. Einstein ayrıldığı eşiyle aynı evi paylaşırken bir evlilik sözleşmesi yaptı. Evlilik sözleşmesinde;  3 öğün yemek vermek, çalışırken masasına dokunmamak, gerekli olmadığı taktirde kişisel ilişkilerden vazgeçmek gibi maddeler bulunuyordu.

1905 yılı…

1905 yılı Albert Einstein için mucize yıldı. Einstein en yaratıcı eserlerini bu yılda yayınladı. Gün boyu patent ofisinde çalışan Einstein, bunları yaparken yalnızca 26 yaşındaydı.

Görelilik teorisi

1915’de yayınladığı görelilik teorisi Einstein’ın ustalığı olarak kabul ediliyor.

1955’de vefat etti.

1955 senesinde vefat etti. Ölümünden sonra yakılmayı isteyen ünlü bilim insanı yakıldı ve külleri dağıtıldı. Ayrıca otopsi yaparken Princeton Hastanesi'nde patolog Thomas Harvey'in tuttuğu vücudunun tek kısmı beyniydi. Thomas Harvey daha sonra otopsi sırasında çıkardığı Einstein'ın beynini çaldığı için hastaneden kovulmuştur.

EINSTEINLA İLGİLİ 13 İLGİNÇ BİLGİ

 

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