EINSTEIN'LA İLGİLİ 13 İLGİNÇ BİLGİ
Albert Einstein, izafiyet teorisi, kuantum fiziği, atomun parçalanması ile enerji üretimini bulmuş, dil çıkaran şirin fotoğrafı ile hafızalarımıza kazınan bilim tarihinin en önemli dahilerinden biridir. İşte yıllarca derslerimize konu olan, zekasına hayran kalarak büyüdüğümüz Einstein ile ilgili 13 ilginç bilgi…
Einstein doğduğunda normalden büyük bir kafatası ile doğmuştu.
Albert Einstein, 1879 yılında Almanya’nın Ulm kentinde doğmuştu. Doğduğunda büyük bir kafa tasına sahip olan Einstein, ebeveynleri Hermann ve Pauline Einstein’i endişelendirmişti. Yapılan kontroller sonucunda normal bir bebek olduğu anlaşılmıştı.
Einstein 3 yaşına kadar konuşmadı.
3 yaşına kadar konuşmayan Einstein, konuşmaya başladığında da çok yavaş konuşuyordu. 9 yaşına gelinceye dek konuşmasındaki problem devam etti.
Einstein’in bilim hayranlığının başlangıcı bir pusula ile başladı.
Einstein’ın babası, Einstein henüz 5 yaşındayken ona bir cep pusulası verdi. Pusulayı inceleyip, iğneyi belirli bir yönde yönlendiren şeyin ne olduğunu merak etti. Ve resmen Einstein’ın bilime olan hayranlığı babasının verdiği cep pusulası sayesinde başladı.
Einstein ve Galileo Galilei
Albert Einstein’ın en sevdiği biliminsanı Galileo Galilei idi.
Einstein yahudi asıllı bir Alman vatandaşı olarak doğdu ancak…
1896 yılında Alman vatandaşlığını bıraktı ve 1901’de İsviçre vatandaşlığına geçti. 1955 yılında Amerikan vatandaşı olarak dünyaya gözlerini yumdu.
Einstein yelkenciliği severdi.
Albert Einstein yüzmeyi hiç öğrenmedi ancak yelkenciliği severdi. Yaşamı boyunca yelkenciliği bir hobi olarak devam ettirdi.
1921 Nobel Fizik Ödülü
"Teorik fizikteki hizmetleri ve özellikle fotoelektrik etki yasasını keşfi nedeniyle" Albert Einstein Nobel Fizik Ödülü ile ödüllendirilmiştir.
Einstein bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyordu.
Einstein, isimleri, tarihleri ve telefon numaralarını hatırlamıyordu.
Einstein keman çalmayı çok severdi.
Kemanı çok seven dahi, keman çalmayı 5 yaşında öğrenmiştir.
İlk eşi Mileva Maric ile evlilik sözleşmesi yaptı.
Mileva Maric ve Einstein’ın iki oğlu vardı. Einstein akademik çalışmaları sebebiyle sık sık dünya seyahatine çıkıyor, bu yüzden ilişkilerinde sorun yaşıyorlardı. Einstein ayrıldığı eşiyle aynı evi paylaşırken bir evlilik sözleşmesi yaptı. Evlilik sözleşmesinde; 3 öğün yemek vermek, çalışırken masasına dokunmamak, gerekli olmadığı taktirde kişisel ilişkilerden vazgeçmek gibi maddeler bulunuyordu.
1905 yılı…
1905 yılı Albert Einstein için mucize yıldı. Einstein en yaratıcı eserlerini bu yılda yayınladı. Gün boyu patent ofisinde çalışan Einstein, bunları yaparken yalnızca 26 yaşındaydı.
Görelilik teorisi
1915’de yayınladığı görelilik teorisi Einstein’ın ustalığı olarak kabul ediliyor.
1955’de vefat etti.
1955 senesinde vefat etti. Ölümünden sonra yakılmayı isteyen ünlü bilim insanı yakıldı ve külleri dağıtıldı. Ayrıca otopsi yaparken Princeton Hastanesi'nde patolog Thomas Harvey'in tuttuğu vücudunun tek kısmı beyniydi. Thomas Harvey daha sonra otopsi sırasında çıkardığı Einstein'ın beynini çaldığı için hastaneden kovulmuştur.
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