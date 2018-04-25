Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir!
Uzun süredir aradığınız aşkı bulamadınız ve gün geçtikçe de bu hiç bir zaman gerçekleşmeyecek gibi geliyor. Çok daha çirkin ve geçimsiz insanların bile sevgilileri var üstelik. Peki sizin neden yok? Şansızlık, kader… Ancak belki de siz kendinizi bir ilişkiniz olmasın diye sabote ediyorsunuz.
Kendinize yeteri kadar güveniniz yok
Kendinizi çok beğenmiyorsunuz. Dolayısıyla karşınıza biri çıktığında ilk düşündüğünüz şey de onun sizi beğenmeyeceği oluyor. Bu nedenle adım bile atmadan yavaşça ortamdan uzaklaşıyorsunuz. Peki neden böyle yapıyorsunuz? Belki de hayatınızın aşkını elinizin tersiyle itiyorsunuz. Kaderinizi kendi ellerinizle yaratın ve bana bakmaz demek yerine şansınızı deneyin. Belki de o da yıllardır sizin gibi birini arıyordur.
Kendinize fazla güveniyorsunuz
Kendine güvenmemek kadar kötü bir şey daha varsa o da kendine fazla güvenmektir. Bu nedenle fazla güvenden dolayı da yanlış tercihler yapıyor olabilirsiniz. Fazla güven tanımadığınız insanlarda ukalalık ya da gösteriş meraklılığı gibi algılanabilir. Bu nedenle güveninizi ortalama bir seviyede tutmak en mantıklısıdır.
Seçeneklerinizi fazla sınırlandırıyorsunuz
Dünyada milyarlarca insan var ama siz bir tanesini bile bulamıyorsunuz. Bu biraz garip gerçekten. Belki de armudun sapı üzümün çöpü derken fazla eliyorsunuz, ne dersiniz? Farklı insanlarla ve karakterlerle tanışmayı ihmal etmek sizi bir kısır döngünün içine sokabilir. Bu nedenle sınırlarınızı kaldırın ve hayatta istemem dediğiniz kişilere bile bir şans verin.
Geçmişe fazla bağlanıyorsunuz
Geçmişte pek de başarılı olmayan bir ilişki yaşadınız. Üstelik aklınız da hala onda. Ancak yas dediğin bir yere kadar değil mi? Ne zamana kadar böyle devam edebilirsiniz. Bir noktada kendinizi bırakın ve yeni rüzgarlarda yelken açmaya hazırlanın. Geçirdiğiniz günlerin ömrünüzden gittiğini unutmayın.
Aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsunuz
İnsanoğlu hatalarını tekrarlamakta ısrarcıdır çünkü maalesef beyin bu şekilde çalışır. Alışık olduğu ve daha önce yaşadığı deneyimleri yaşamakta ısrarcıdır. Bu nedenle bunun için kendi kendinizi eğitmelisiniz. Geçmişte yaptığınız hataları yapmamak için ilişkilerdeki zayıf ve kötü noktalarınızı masaya yatırın. Neden böyle davrandığınızın cevaplarını bulun ve bu sorunları çözün. Göreceksiniz ki size göre de birileri çok yakınınızda dolaşıyor.
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