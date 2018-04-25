Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Doğan BURDA
25.04.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir!

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Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir!

Uzun süredir aradığınız aşkı bulamadınız ve gün geçtikçe de bu hiç bir zaman gerçekleşmeyecek gibi geliyor. Çok daha çirkin ve geçimsiz insanların bile sevgilileri var üstelik. Peki sizin neden yok? Şansızlık, kader… Ancak belki de siz kendinizi bir ilişkiniz olmasın diye sabote ediyorsunuz.

Kendinize yeteri kadar güveniniz yok

Kendinizi çok beğenmiyorsunuz. Dolayısıyla karşınıza biri çıktığında ilk düşündüğünüz şey de onun sizi beğenmeyeceği oluyor. Bu nedenle adım bile atmadan yavaşça ortamdan uzaklaşıyorsunuz. Peki neden böyle yapıyorsunuz? Belki de hayatınızın aşkını elinizin tersiyle itiyorsunuz. Kaderinizi kendi ellerinizle yaratın ve bana bakmaz demek yerine şansınızı deneyin. Belki de o da yıllardır sizin gibi birini arıyordur.

Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir

Kendinize fazla güveniyorsunuz

Kendine güvenmemek kadar kötü bir şey daha varsa o da kendine fazla güvenmektir. Bu nedenle fazla güvenden dolayı da yanlış tercihler yapıyor olabilirsiniz. Fazla güven tanımadığınız insanlarda ukalalık ya da gösteriş meraklılığı gibi algılanabilir. Bu nedenle güveninizi ortalama bir seviyede tutmak en mantıklısıdır.

Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir

Seçeneklerinizi fazla sınırlandırıyorsunuz

Dünyada milyarlarca insan var ama siz bir tanesini bile bulamıyorsunuz. Bu biraz garip gerçekten. Belki de armudun sapı üzümün çöpü derken fazla eliyorsunuz, ne dersiniz? Farklı insanlarla ve karakterlerle tanışmayı ihmal etmek sizi bir kısır döngünün içine sokabilir. Bu nedenle sınırlarınızı kaldırın ve hayatta istemem dediğiniz kişilere bile bir şans verin.

Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir

Geçmişe fazla bağlanıyorsunuz

Geçmişte pek de başarılı olmayan bir ilişki yaşadınız. Üstelik aklınız da hala onda. Ancak yas dediğin bir yere kadar değil mi? Ne zamana kadar böyle devam edebilirsiniz. Bir noktada kendinizi bırakın ve yeni rüzgarlarda yelken açmaya hazırlanın. Geçirdiğiniz günlerin ömrünüzden gittiğini unutmayın.

Eğer bu 5 şeyi yapıyorsanız, asla bir sevgiliniz olmayabilir

Aynı hataları tekrar tekrar yapıyorsunuz

İnsanoğlu hatalarını tekrarlamakta ısrarcıdır çünkü maalesef beyin bu şekilde çalışır. Alışık olduğu ve daha önce yaşadığı deneyimleri yaşamakta ısrarcıdır. Bu nedenle bunun için kendi kendinizi eğitmelisiniz. Geçmişte yaptığınız hataları yapmamak için ilişkilerdeki zayıf ve kötü noktalarınızı masaya yatırın. Neden böyle davrandığınızın cevaplarını bulun ve bu sorunları çözün. Göreceksiniz ki size göre de birileri çok yakınınızda dolaşıyor.

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