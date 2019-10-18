Efecan Şenolsun kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Efecan Şenolsun, son günlerin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güneşi Beklerken isimli diziyle dikkatleri üzerine çeken Efecan Şenolsun, ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un da kardeşidir. Peki, Efecan Şenolsun kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Efecan Şenolsun, adının çeşitli polemiklere karışması dolayısıyla araştırılan isim olmaya devam ediyor.
Aslen İzmirli olan Efecan Şenolsun, 11 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle yıldızı parlayan Melisa Şenolsun’un abisidir. Efecan Şenolsun, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak sardı ve henüz lise ikinci sınıftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a taşındı. İzmir’e dönüp liseyi tamamladı. Üniversite eğitimini ise Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. İlk olarak 2013 yapımı Güneşi Beklerken dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ‘Kocan Kadar Konuş’ta da konuk oyuncuydu. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle