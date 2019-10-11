Ecem Karaağaç kimdir ve kaç yaşında? Survivor'da da yarışmıştı!
Ecem Karaağaç, son günlerde dava süreci devam eden 'enerji yüklemesi' olayı dolayısıyla biyografisi ile araştırılıyor. Peki, Ecem Karaağaç kimdir ve kaç yaşında? İşte, daha önce Survivor'da da yarışan o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Ecem Karaağaç, hakkında devam eden dava süreci dolayısıyla gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Ecem Karaağaç, oldu. Survivor’ın 2018 sezonunda yarışan Ecem Karaağaç, yarışmadan kısa süre sonra elenmişti. Survivor’dan önce ise Göz6 yarışmasında performans sergilemişti.
Göz6 yarışması ardından Survivor’ın yarışmacılarından birisi arasına katılan Ecem Karaağaç, gündemdeki haberler ardından bir kez daha gündeme geldi. Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Henüz lise çağındayken Amerika’ya giden Ecem Karaağaç, Yaşar Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gördü. Basketbol ve yüzücülük sporlarıyla profesyonel olarak ilgilendi. Ayrıca Ecem Karaağaç, futbol, fitness, boks gibi spor dallarıyla uğraştı. Küçük yaşlardan beri sporla iç içe olan Ecem Karaağaç, TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kadar kalma başarısı gösterdi. Başarılı üç kadından biri oldu ancak Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırdı. Survivor Gönüllüler ekibinde yer alan Ecem Karaağaç, daha sonra en fazla oyu alarak All Star Takımı'na gönderilmişti
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