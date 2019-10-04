Ece Çeşmioğlu kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Ece Çeşmioğlu, oynadığı diziler, filmler ve özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pek çok kişinin merakla araştırdığı isimler arasında yer alan Ece Çeşmioğlu, tiayro oyunları ile de gündemde yer almıştır. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.
Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Bu sezon Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir.
Ece Çeşmioğlu'nun boyu 1,63'tür.
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