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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
01.12.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk kimdir?

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Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk kimdir?

Ebru Şancı, nereli olduğu, yaşı ve eşi ile magazin tutkunlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, magazin dünyasını yakından takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ebru Şancı kimdir ve kaç yaşında? İşte, Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk hakkında bazı bilgiler

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College’de okudu. Ebru Şancı daha sonra Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşamaya başladı. Daha sonra Ebru Şancı'nın adı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla anıldı. Son çıkan haberlerde ise Ebru Şancı'nın adı Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ile anıldı. Ebru Şancı, daha önce Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da aşk yaşamıştı.

Fashıon One’da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı. Ebru Şancı ikiz bebek annesidir.

EBRU ŞANCI'NIN EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993, Antwerp Belçika doğumludur. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur.

Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir.

24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığsporla 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Alpaslan Öztürk son olarak Göztepe'de forma giymektedir.

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