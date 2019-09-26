Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kimdir ve kaç yaşında?
Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile evliliğe adım atmasının ardından gündemdeki isim olmaya başladı. Birçok vatandaşın merakla araştırdığı Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile dünya evine girmesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Peki, Uğur Akkuş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
1984 yılında dünyaya gelen Uğur Akkuş, Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir.İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Bekar ve 2 çocuk babasıdır.
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