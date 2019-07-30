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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
30.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Duygu Asena ölüm yıl dönümünde anılıyor - Duygu Asena kimdir?

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Duygu Asena ölüm yıl dönümünde anılıyor - Duygu Asena kimdir?

Duygu Asena, ölümünün 16. Yılında anılıyor. Kadın hakları için birçok faaliyetin içinde bulunan Duygu Asena, bu konuyu köşe yazılarında ve kitaplarında sürekli gündeme getirmişti. Yazar ve kadın hakları savunucusu Duygu Asena'nın ölümüne uluslararası haber ajanslarından AP de bülteninde yer vermişti. İşte, eserleri Türkiye'yi aşan Duygu Asena'nın hayatına ilişkin bilgiler...

Duygu Asena 19 Nisan 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy Özel Kız Koleji'ni ve İÜEF Pedagoji Bölümü'nü bitirdi. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklar Evi'nde pedagog, bir reklam şirketinde metin yazarı olarak çalıştı. Kadınca (1978), Onyedi, Ev Kadını, Bella, Kim, Negatif (1992) dergilerini yönetti. TRT-2'deki "Ondan Sonra" programını hazırlayıp sundu (1992-1997). 1992'den 2002'e kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Hastalığı teşhis edilene kadar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dergicilik dersi verdi.

YAPITLARI

İlk yazısı 1972'de Hürriyet'in Kelebek ekinde çıktı. İlk kitabı Kadının Adı Yok'la adını duyurdu. Geniş bir okur kitlesine ulaşan kitap 1988'de "müstehcen" bulunarak yasaklandı; iki yıl süren dava sonucu yayımına izin verildi, aynı yıl Atıf Yılmaz tarafından filme alındı. Yapıtları: Adının Adı Yok (1987), Aslında Aşk da Yok (1989), Kahramanlar Hep Erkek (1990), Aynada Aşk Vardı (1997), Değişen Bir Şey Yok (1998), Aslında Özgürsün (2001), Aşk Gidiyorum Demez (2003).

FEMİNİZMİN SAVUNUCUSU

Türkiye, Duygu Asena'yı feminist düşüncenin en ateşli savunucusu olarak tanıdı. Kadın hakları için birçok faaliyetin içinde bulunan Asena, bu konuyu köşe yazılarında ve kitaplarında sürekli gündeme getirdi.

KADININ ADI YOK

Asena'nın Kadının Adı Yok isimli kitabı 1987 yılında yayınladı. Kitap bir yıl içinde 40 baskı yaparak Türkiye'de satış rekoru, daha sonra filme çekilerek gişe rekoru kırdı. 40'ıncı baskının satışları sürerken, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından muzır bulunarak satışı yasaklandı. Bunun üzerine Duygu Asena'nın açtığı davada kitap aklandı. Yeni baskıları yayınlandı. Kitap 53 baskısıya ulaştı.

Kadının Adı Yok, Almanya, Hollanda ve Yunanistan'da çevrilerek yayımlandı. İlk baskıları kısa sürede tükendi... Bu kitap Yunanistan'da "best seller" oldu.

İkinci kitabı Aslında Aşk Da Yok, Kadının Adı Yok'un devamı niteliğindedir. 36. baskıya ulaşan bu kitap da yine Almanya, Hollanda ve Yunanistan'da yayımlandı.

 

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