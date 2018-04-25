Dünyanın emoji haritasına göre en pozitif ve negatif ülkeler
En son attığınız mesajda hangi emojiyi kullandınız? Pozitif miydi, negatif miydi? Brand Watch son iki yıldır insanların attığı 6 milyar tweeti inceleyerek kullanan emojileri çıkarmış ve ülkelerin, şehirlerin duygu hallerini çıkardı.
Yapılan araştırmaya göre ABD’de negatif emojilerin havalarda uçuştuğu mutsuz eyaletler; Delaware, Illinois ve Mississippi olarak belirlenmiş.
Güney Amerika’da ise tweetlerin %34’ünde olumsuz emoji kullanarak birbirini geren en negatif ülke ise Ekvador. Ekvador’u negatiflikte Bolivya ve Venezuela takip ediyor.
Avrupa’da ise durumlar biraz ilginç. Birbirleriyle neredeyse hiç bir benzerliği olmayan üç ülke negatif emojilerde başı çekiyor. En negative ülke Hollanda. Hollanda’yı Birleşik Krallık ve Yunanistan takipte.
Araştırmaya göre dünyanın en kalabalık ülkeleri ve şehirlerinin de negatiflik oranları belirlendi.
Endonezya, Bandung, Wast Java – %16.2 negatif
Hindistan, Indore, Malwa - %16.88 negatif
Brezilya, Fortaleza - %22.33 negatif
Birleşik Krallık, Livingston, Scotland – %33.67 negatif
Almanya, Berlin – %17.91 negatif
Fransa, Metz - %20.70 negatif
İspanya, Alicante - %19.72 negatif
İtalya, Florence – %19.19 negatif
Türkiye, İstanbul - %16.48
Gelelim pozitif ülkelere! Araştırmaya göre dünyanın en fakir insanlarının yaşadığı Hindistan dünyanın en mutlu ülkesi. Dünyanın en çok pozitif emoji kullanan 15 şehri Hindistan’da yer alıyor.
En negatif ülkesi ise en negative şehri barındıran ABD.
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