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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Dünya Gıda Günü sosyal medya gündeminde - Dünya Gıda Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

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Dünya Gıda Günü sosyal medya gündeminde - Dünya Gıda Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen Dünya Gıda Günü, bu yıl ‘Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenmeyle açlığa son verilmiş bir dünya’ sloganıyla hatırlatılıyor. Dünya Gıda Günü için sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Peki, Dünya Gıda Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Gıda Günü, 1945’te Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihini onurlandırmak üzere, her yıl 16 Ekim’de dünya çapında kutlanır. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular tartışılıyor. Açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmek için çalışmalar yapan kurum bu konuda önemli adımlar atıyor. Dünya Gıda Günü'nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanıyor.

'Dünyada her gün 25 bin kişi açlıktan ölüyor'

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yılki sloganının "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenmeyle açlığa son verilmiş bir dünya" olarak belirlendiğini söyledi.

Devletlerin temel görevinin insanların yeterli ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak olduğunu ifade eden Eroğlu, "Sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmadaki çarpıklıklar, adaletsizce paylaşımlar açlıkla yaşanan hastalıklar ve ölümler dünyanın problemi." diye konuştu.

Eroğlu, dünyada her 9 insandan birinin yetersiz beslendiğine dikkati çekerek, özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları görüldüğünü dile getirdi.

Dünyada her gün yaklaşık 25 bin kişinin açlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Her yıl yaklaşık 600 milyon insan güvenilir olmayan gıda tükettiği için hasta olmakta ve bunların 420 bini ölmekte. Dünya kozmetik sektörünün küresel hacmi 200 milyar dolar olarak düşünüldüğünde aynı zaman diliminde Afrika'da çocuklar açlıktan ve 10 liralık antibiyotik ilaçları alamadıkları için ölmekte. Rakamlar acı verici."

"Aşırı beslenme ve obezite küreselleşti"

Eroğlu, aşırı beslenme ve obezitenin küreselleştiğini, obezitenin küresel ekonomiye etkisinin 2 trilyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Dünyada 700 milyon obez ve 2,3 milyar fazla kilolu insan olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Eroğlu, "Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri kabul ederken, örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiş." dedi.

Eroğlu, Dünya Bankası raporunda, çöplüklere atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığını aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1 yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Ayrıca gıdalara bulaşan hayvan hastalıkları kaynaklı enfeksiyonlara bağlı insanlarda ciddi hastalıklar görülmekte. Güvenli ve yeterli gıda arzında hayvan sağlığıyla hayvansal üretimin sağlıklı çevresel şartlarda yapılması gerekliliği tartışılmaz bir gerçek."

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