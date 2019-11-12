Drag Queen nedir?
Drag Queen tiplemeleri sosyal medyada hızla yayıldı. İçerisinde hiciv ve karikatürize kadın davranışları barındıran Drag Queen'lik bir sahne şovu ve bir sanat türüdür. Peki, Drag Queen tam olarak nedir?
Drag queen, eğlence veya moda için genellikle abartılı feminen tavırlar ve toplumsal kadın rolleri benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişilere verilen isimdir. Drag queen kişilikler genellikle erkekler tarafından yaratılır.
Genel olarak drag queenler kadın cinsiyet rolüne göre giyinir ve komik, dramatik veya hicivsel bir etki yaratmak için makyaj veya göz kirpikleri gibi geleneksel olarak kadınlarla özdeşleşmiş bazı özelliklerini abartırlar.
Drag queen terimi genel olarak performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri tanımlar. Bu performanslar şarkıcılık, dans etmek, drag güzellik yarışmaları gibi etkinliklere katılmak, ya da kabareler ve diskotekler gibi mekanlarda gösteriş yapmak olabilirler.
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