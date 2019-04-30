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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
30.04.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Dilber Ay kimdir ve nerelidir? Hakkında bilinmeyenler

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Dilber Ay kimdir ve nerelidir? Hakkında bilinmeyenler

Dilber Ay, hayata gözlerini yummasının ardından kamuoyunun biyografisi ile internet üzerinden araştırdığı isim oldu. 25 torunu olduğunu konuk olduğu bir programda dile getiren Dilber Ay, torunlarının çocuklarını gördüğünü ifade etti. İşte, Dilber Ay kimdir ve nerelidir sorusuna cevaben detaylı bilgiler

Renkli kişiliğiyle tanınan Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bu durumu öğrenen birçok vatandaş, ünlü sanatçının nereli ve kaç yaşında olduğunu öğrenmek adına internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Dilber Ay kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? İşte, ünlü sanatçının hayatına dair merak edilenler

1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü de oldu.

İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı. 1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Bir röportajında evliliğiyle ilgili konuşan Dilber Ay, “İlk günkü sevgi ve heyecan ikimizde de hâlâ var. Zaten olmasa bugünlere gelemezdik.” açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda bazı açıklamalarda bulunan Dilber Ay, hayatına dair bazı detayları dile getirmişti;

'ANKARA'DAN EV ALDIM'

- Allah bereket versin kazandıklarıma, çoluğuma çocuğuma aileme bakıyorum. Vücudum sağ olduğu müddetçe bakacağım. 2 gecekondum var, bir tane bahçeli evim... Ankara'dan da bir ev aldım.

 

'25 TANE TORUNUM VAR'

- Oynadığım reklam filminden para almadım. Bir yemek yiyecek kadar para verdiler.

- 25 tane torunum var. Çocuklarımın çocukları oldu evlendi, onların da çocukları oldu. Allah hepsinin rızkını ayrı ayrı verir.

'BANA 'AŞKIM' DİYEN KOCAYI BOŞARIM'

'Aşkım, canikom, cicim' kelimesini duyup da kocayı boşamazsam ne olayım. Dilberim, eşim, bir tanem desin bana... Kadının bir adı olur evin içinde. Kocamın adı İbrahim. Ben ona 'herif' derim. 

 

"EŞİM İÇİN DÜNYAYI YAKARIM"

Eşim için bir hamlede dünyayı yakarım. Türkücüler alemi ayrı, sahne, dizi, televizyon ayrı...

Türkücüler alemi birbirinin kıymetini bilen bir kesim. Diğer taraf (sinemacı, dizici,cazcı) çok farklı. Onlar çok şımarık. 

O nemim eşim. Beni taşıyor. Benim namusumu, şerefimi taşıyor. 

Avrupa'dan kadın sevdiği için kalktı geldi. Adam onu öldürdü, varile koydu. Dün çıkardılar. Ben sevgi diye bir şey görmüyorum. Her şey maddi. 

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