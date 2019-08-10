Dilay Kemer kimdir ve kaç yaşında? FB TV kariyeri ile tanınıyor!
Güzel sunucu Dilay Kemer, yakalandığı amansız hastalığın ardından desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Peki, kariyerine Fenerbahçe televizyonunda devam eden Dilay Kemer kimdir ve kaç yaşında? İşte, güzel sunucu Dilay Kemer'in biyografisi ve hayatına dair bazı bilgiler
Dilay Kemer, hastalığını duyurmasının ardından internet üzerinden araştırılan isim olmaya başladı. Dilay Kemer kimdir ve kaç yaşında sorusuna cevap arayan birçok kişi, biyografisi hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Dilay Kemer kimdir kaç yaşında? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
DİLAY KEMER KİMDİR?
Yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitinine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyor. Güzel sunucu, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle tanımlamıştı: “Hayallerle ve hedeflerle yaşayan, başarıyla beslenen, hafif melankolik”
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