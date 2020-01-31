Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer kaç yaşında ve nereli?

Genç televizyon spikeri Dilay Kemer bir süredir yakalandığı kan kanseri hastalığı ile mücadele veriyor. İşte, Dilay Kemer hakkında merak edilenler...

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da doğdu. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi.

İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitinine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Bir süredir de Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyor.

Güzel sunucu, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle tanımlamıştı: "Hayallerle ve hedeflerle yaşayan, başarıyla beslenen, hafif melankolik"