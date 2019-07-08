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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Dilan Gerede Erkaya kimdir ve kaç yaşında?

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Dilan Gerede Erkaya kimdir ve kaç yaşında?

Dilan Gerede Erkaya, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ünlü isim Bennu Gerede'nin de oğlu olan Dilan Gerede Erkaya'nın babası ise Koray Erkaya'dır. Peki, Dilan Gerede Erkaya kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Dilan Gerede Erkaya, 2000 yılında New York'ta dünyaya geldi. Bennu Gerede ve Koray Erkaya çiftinin ikiz çocuklarından birisi olan Dilan Gerede Erkaya, hem babasının hem de annesinin soyismini kullanmaktadır.

Uzun süre yurt dışında yaşayan Dilan Gerede Erkaya, bir süredir Türkiye'de bulunuyor.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Ablası Şiva Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.

Lisans egitimini ABD. Newyork’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile birlikte İstanbul’a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye’de annesinde kalmaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa‘nın güneyine yatılı okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı. Bennu Gerede, uzun yıllar New York‘ta yaşadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.

Bennu Gerede, oyunculuğa ilk adımını 1989 yılında TRT için çekilen “İz Peşinde” dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle attı. İlk sinema filmi, 1991 yılında çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan‘ın yaptığı” Kurt Kanunu” adlı filmdir.

Aşk Ölümden Soğuktur adlı İkinci filminde Kadir İnanır ile başrolde yer aldı. Bu filmin yönetmeni olan ve senaryosunu da yazan annesi Canan Gerede Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi yönetmen Bergen‘in hikayesini anlatıyordu.

Bennu Gerede, 1999 yılının yılbaşında Amsterdam‘da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır‘da sina çölünde Bedevi geleneğine göre evlendi. New York‘ta 2000 yılında “Daren” ve “Dilan” adında ikiz oğulları oldu. 2001 yılında “Miro” Adını verdikleri bir oğlu daha oldu. 2006 yılında ayrıldı.

Bennu Gerede, bir dönem en yakın arkadaşı Zeynep Tunuslu‘nun 2001 yılında ayrıldığı eşi Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007’de bir de Kai adında 4. oğlu oldu.

Bennu Gerede‘nin ikizleri de dahil olmak üzere tam dört oğlu var.

Bennu Gerede, 19 mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. 6 Mayıs 2011 tarihinde boşandı.

2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında Bennu Gerede de yarıştı.

Filmleri :
1989 – İz Peşinde 
1991 – Kurt Kanunu 
1994 – Aşk Ölümden Soğuktur 
1997 – Ağır Roman (Konuk Oyuncu-Fotoğrafçı) 
1998 – Parçalanma

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