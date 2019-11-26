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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
26.11.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Derya Uluğ kimdir ve kaç yaşında? Derya Uluğ şarkıları

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Derya Uluğ kimdir ve kaç yaşında? Derya Uluğ şarkıları

Derya Uluğ, şarkıları ve söylemleri dolayısıyla internet üzerinden biyografisi araştırılan isim olmaya başladı. Müzik hayatı boyunca pek çok girişimi bulunan Derya Uluğ, Ebru Gündeş'in de 3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştır. Peki, Derya Uluğ kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de doğdu ve büyüdü. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oyları ile 1.nci seçilmiştir. 9 yaşında Nursal Ünsal Birtek'in yönettiği Rakım Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna başladı. Nota ve nazariyat eğitimi gördü. 11 yaşında Keman eğitimine başladı. Bu süreçte bir çok yerde konserlerde enstrumanist ve solist olarak yer aldı. 15 yaşında 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölüm başkanı Alper Kazancıoğlu'ndan şan dersleri almaya başladı. Bu süreçte gelen teklifler üzerine İzmir'de profesyonel olarak sahne almaya başladı. Jazz ve Türkçe pop söyledi. 16 yaşında Zafer Çebi'den piyano dersi almaya başlayıp onunla aynı sahneyi paylaştı.

Tüm okul hayatı boyunca müzik dişında tiyatro , spor , dans gösterilerinde boy gösterdi.Okulda üst düzey faal bir öğrenciydi ve okulu 3. olarak bitirmiştir.

Muğla Üniversitesi'nde müzik öğretmenliğinden keman bölümünden mezun olan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında İlk dönem Alaaddin Yavaşça'dan Türk müziği eğitimi aldı 2. Dönem opera ve konser şarkıcılığı bölümüne geçiş yaparak yüksek lisansını tamamladı.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. Okyanus'un söz ve müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenlemesi Burak Yeter'e aittir. Şarkının klibi youtube'da 100 milyonu geçtikten sonra yapım şirketi DMC tarafından altın plakla ödüllendirilmiştir.

2.single çalışması Canavar'da söz müzik Asil Gök ve Derya Uluğ'a aittir. Bu şarkının aranjesinde Ozan Çolakoğlu imzası bulunmaktadır.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazanmıştır. Ödülünü Ebru Gündeş'in elinden alması Türk Pop Müzik tarihine en duygusal anlardan birisi olarak geçmiştir

Sanatçı halen 2 şarkısında da telifmetre listesinde en uzun hafta 1 numara kalarak tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Haftanın en az 4-5 günü sahnede kalarak kendi rekorunu kırmaya devam ediyor.

Şarkıcı olmasaydınız ne olurdunuz sorusuna futbolcu olurdum diyerek tüm futbolseverlerin hayranlığını kazanan Derya Uluğ , koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Halen Türkiye 'deki tüm önemli Lise ve Üniversiteler en iyi çıkış yapan, en iyi pop kadın şarkıcısı ve en iyi şarkı ödüllerini Derya Uluğ ve şarkıları Okyanus ile Canavar'a vermeye devam etmektedir.

Sahneden boş kalan vakitlerinde en çok sevdiği şey radyo programlarına katılmak, spor yapmak ve yeni çıkan albümlerin hepsini takip etmektir. Şu an 3. single çalışması için hazırlıklarına başlamıştır. Ayrıca bir çok ünlü ismin yeni albümlerine

Asil Gök ile ortak şarkılar yaparak söz yazarı ve besteci kimliğini de ön plana çıkarmıştır.

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