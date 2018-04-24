Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

Dev yılan

Dev yılan hikayeleri neredeyse 13. Yy.’a kadar dayanmaktadır. O zamanlarda bazı notlarda bu yılanların sularda gezindikleri ve mağaralarda yaşadıkları yazmaktadır. Ayrıca 1800’lü yıllarda da dev yılanların insanlara ve hatta gemilere saldırısı pek çok kayıtta yer almıştır. Ancak bu hayvanların net görüntülerine hiç bir zaman ulaşılamamıştır. Bilim insanları bu hayvanın hangi deniz canlısı olabileceği üzerine kafa yormuş ve bu canlıya en çok benzeyen hayvanın ‘Kurdele Balığı’ olduğunu söylemektir. Kurdele balıklarının boyu 11 metreye kadar ulaşabilir. Belki de tarihteki karşılaşmalar bu balıkla ilgili olabilir.

Montauk Canavarı

2008 yılında ABD’de bir plajda garip bir yaratığın cansız bedeni sahile vurdu. Üzerinde hiç bir tüy ya da kürk bulunmayan son derece kalın bir deriye sahip olan bu canlıyı uzmanlar hiç bir canlıya benzetemedi. Olay özellikle yerel gazetelerde günlerce yer aldı ve bu hayvanın ne olabileceği konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Bir kısım insan bu hayvanın uzun süre suda kalmış bilindik bir canlı olabileceğine inanırken bir çok insan da bunun keşfedilmemiş bir canlı olduğunu düşündü. Ancak günün sonunda bu garip görüntülü hayvan gizemini korumaya devam ediyor.

Stronsay Yaratığı

Stronsay Adası’nda karaya vuran dev bir yaratık olan Stronsay Yaratığı hala gizemiyle insanları şaşırtmaya devam etmektedir. Bu yaratık 17 metrelik boyuyla bilim insanlarını oldukça şaşırtmış ve yapılan araştırmalar bu canlının boyunun daha da uzun olabileceğini ortaya koymuştur. Bir bilim insanı bu hayvanın çürümekte olan bir Camgöz Köpekbalığı olduğunu iddia etse de tarihte kayda geçmiş bir Camgözün en fazla 12 metre olması iddiayı çürütmüştür. Bu yaratığın nasıl bir deniz canlısı olduğu sorusu hala gizemini korumaktadır.

Zuıyo Maru Canavarı

Yeni Zelanda’da ava çıkan balıkçıların ağına inanılmaz büyüklükte bir canlı takıldı. Bu canlı tam olarak 16 ton geliyordu. Yakaladıkları cesedi yukarıya çektiklerinde devasa boyutlarda bir canlıyla karşılaştılar. Bir çok insan bu canlının sadece çürümüş bir balina cesedi olduğunu düşünse de bir çok insan da bunun su altında yaşayan keşfedilmemiş bir canavar olduğuna inandır. Olay hala çözümlenmiş değil.