Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
24.04.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

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Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

Dünya oldukça değişik bir gezegen ve biz her geçen gün yeni bir şey keşfediyoruz. Ancak yine de dünyada yaşayan yaratıkların sadece %15’ini keşfetmiş bulunuyoruz. Özellikle okyanusun derinliklerinde yaşayan bir çok canlı hakkında hiç bir bilgimiz bulunmuyor. Bazı balıkçı hikayeleri ve bazı garip fotoğraflar bize bu canlıların ne kadar çeşitli ve değişik olabileceği konusunda fikir verse de çoğu bilimsel bir gerçeğe dayandırılamıyor. Ancak gelin yine de bir çok insanın gördüğünü iddia ettiği bu hayalgücünü zorlayan bir kaç canlıya bakalım.

Dev yılan

Dev yılan hikayeleri neredeyse 13. Yy.’a kadar dayanmaktadır. O zamanlarda bazı notlarda bu yılanların sularda gezindikleri ve mağaralarda yaşadıkları yazmaktadır. Ayrıca 1800’lü yıllarda da dev yılanların insanlara ve hatta gemilere saldırısı pek çok kayıtta yer almıştır. Ancak bu hayvanların net görüntülerine hiç bir zaman ulaşılamamıştır. Bilim insanları bu hayvanın hangi deniz canlısı olabileceği üzerine kafa yormuş ve bu canlıya en çok benzeyen hayvanın ‘Kurdele Balığı’ olduğunu söylemektir. Kurdele balıklarının boyu 11 metreye kadar ulaşabilir. Belki de tarihteki karşılaşmalar bu balıkla ilgili olabilir.

Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

Montauk Canavarı

2008 yılında ABD’de bir plajda garip bir yaratığın cansız bedeni sahile vurdu. Üzerinde hiç bir tüy ya da kürk bulunmayan son derece kalın bir deriye sahip olan bu canlıyı uzmanlar hiç bir canlıya benzetemedi. Olay özellikle yerel gazetelerde günlerce yer aldı ve bu hayvanın ne olabileceği konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Bir kısım insan bu hayvanın uzun süre suda kalmış bilindik bir canlı olabileceğine inanırken bir çok insan da bunun keşfedilmemiş bir canlı olduğunu düşündü. Ancak günün sonunda bu garip görüntülü hayvan gizemini korumaya devam ediyor.

Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

Stronsay Yaratığı

Stronsay Adası’nda karaya vuran dev bir yaratık olan Stronsay Yaratığı hala gizemiyle insanları şaşırtmaya devam etmektedir. Bu yaratık 17 metrelik boyuyla bilim insanlarını oldukça şaşırtmış ve yapılan araştırmalar bu canlının boyunun daha da uzun olabileceğini ortaya koymuştur. Bir bilim insanı bu hayvanın çürümekte olan bir Camgöz Köpekbalığı olduğunu iddia etse de tarihte kayda geçmiş bir Camgözün en fazla 12 metre olması iddiayı çürütmüştür. Bu yaratığın nasıl bir deniz canlısı olduğu sorusu hala gizemini korumaktadır.

Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

Zuıyo Maru Canavarı

Yeni Zelanda’da ava çıkan balıkçıların ağına inanılmaz büyüklükte bir canlı takıldı. Bu canlı tam olarak 16 ton geliyordu. Yakaladıkları cesedi yukarıya çektiklerinde devasa boyutlarda bir canlıyla karşılaştılar. Bir çok insan bu canlının sadece çürümüş bir balina cesedi olduğunu düşünse de bir çok insan da bunun su altında yaşayan keşfedilmemiş bir canavar olduğuna inandır. Olay hala çözümlenmiş değil.

Derin sularda yaşayan ve şans eseri görüntülenmiş 4 ilginç yaratık

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