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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
22.06.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında?

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Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında?

Cenk Küpeli, Demet Şener ile hayatını birleştirmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Magazin gündeminde sıkça yer almasının ardından birçok vatandaşın sorguladığı hususlar arasında yer alan Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli, araştırılan isimler arasında yer bulmaya devam ediyor. Peki, Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Cenk Küpeli, Demet Şener ile 2.5 aylık birlikteliğinin ardından dünya evine girdi. Bu evliliğin ardından birçok vatandaş, Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşındadır sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, binlerce kişinin merakla araştırdığı Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında? İşte, bir dönem basketbol da oynayan o isim hakkında detaylı bilgiler

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.

Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti. Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

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