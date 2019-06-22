Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında?
Cenk Küpeli, Demet Şener ile hayatını birleştirmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Magazin gündeminde sıkça yer almasının ardından birçok vatandaşın sorguladığı hususlar arasında yer alan Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli, araştırılan isimler arasında yer bulmaya devam ediyor. Peki, Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Cenk Küpeli, Demet Şener ile 2.5 aylık birlikteliğinin ardından dünya evine girdi. Bu evliliğin ardından birçok vatandaş, Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşındadır sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, binlerce kişinin merakla araştırdığı Cenk Küpeli kimdir ve kaç yaşında? İşte, bir dönem basketbol da oynayan o isim hakkında detaylı bilgiler
CENK KÜPELİ KİMDİR?
Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.
Cenk Küpeli’nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti. Küpeli, basın açıklamasında;"Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet’le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet’le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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